Ювентус с оферта за нападател от Премиър лийг

Ювентус е отправил предложение към Кристъл Палас за евентуалното привличане на Жан Филип-Матета през този месец, информира “Скай Италия”. Офертата е за 35 милиона евро, но според информациите тя не удовлетворява "орлите", които искат между 55 и 60 милиона. Лучано Спалети лично е дал одобрението си за трансфера на нападателя, чийто качества харесва.

Ювентус търси дългосрочен заместник на Душан Влахович, който със сигурност ще напусне през лятото, но ръководството предпочита да привлече Матета още сега. Дори да не стигне до споразумение през зимата, през лятото Юве отново ще се обърне към Матета.

“Скай” твърди, че Манчестър Юнайтед също следи французина. Със сигурност обаче клубът от “Олд Трафорд” няма да прави опити да го вземе през януарския трансферен прозорец.

Договорът на Матета с Кристъл Палас е до юни 2027 година.

