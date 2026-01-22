Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ван Дайк: Обнадежден съм

Ван Дайк: Обнадежден съм

  • 22 яну 2026 | 19:24
  • 332
  • 0
Ван Дайк: Обнадежден съм

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк е окуражен от последните представяния на тима и се надява, че отборът може да продължи напредъка си и да завърши сезона успешно.

Победата с 3:0 над Олимпик Марсилия се основава на подобрения в атакуващата им игра и засилва шансовете им да завършат в челната осмица на Шампионската лига и по този начин да избегнат плейофния кръг. И макар холандецът да не иска да заяви, че окончателно са направили преход в серията си от 13 мача без загуба, която рядко е била убедителна, той смята, че в представянето им има позитивизъм, който предлага оптимизъм за последните четири месеца от кампанията.

„Ако не сте обнадеждени като играч или фен на Ливърпул и нямате какво да очаквате с нетърпение, тогава очевидно това е проблем“, каза той. „Лично аз съм много обнадежден. Харесва ми да съм част от клуба и трудни дни винаги ще има, важно е как се справяш с тях и мисля, че ще стигнем до там. Не се притеснявам за това.“

Победата в сряда беше едва втората за тима в последните шест мача, тъй като равенствата срещу Лийдс, Фулъм и Бърнли навредиха на опита им да затвърдят мястото си в челната четворка на Висшата лига.

„Виждам напредъка, който постигаме, но това се наблюдава и в много други мачове, които играхме този сезон“, добави Ван Дайк. „Постоянството е нещото, което вероятно ти дава в края на сезона трофей или успех и това е нещо, което все още трябва да търсим. Все едно на всеки три или четири дни трябва да си там и да не се увличаш. Срещу Марсилия имахме добър ден, но това е всичко", отсече защитникът.

„Мисля, че критиката е неразделна част от нас, с това живеем и е абсолютно оправдана, ако погледнете какво правим през сезона. Това беше много трудна част от сезона за нас, играчите, и за мениджъра, но според мен той се справи много добре. В крайна сметка ние сме в бизнес, фокусиран върху резултатите, и всички сме оценявани - играчите, мениджърът и всички, които са свързани с резултатите - и това е, върху което работим, за да се подобряваме постоянно“, завърши Вирджил ван Дайк.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Тер Стеген: В Барселона избраха Жоан Гарсия и аз уважавам това

Тер Стеген: В Барселона избраха Жоан Гарсия и аз уважавам това

  • 22 яну 2026 | 19:29
  • 366
  • 0
Започнаха ранните мачове от предпоследния кръг на Лига Европа: Звезда също поведе

Започнаха ранните мачове от предпоследния кръг на Лига Европа: Звезда също поведе

  • 22 яну 2026 | 19:27
  • 5695
  • 1
Манчестър Юнайтед обяви предстояща раздяла с един от лидерите на отбора

Манчестър Юнайтед обяви предстояща раздяла с един от лидерите на отбора

  • 22 яну 2026 | 19:07
  • 3691
  • 1
Фенове на Брюж се облякоха като Борат в Казахстан, вкараха ги в затвора

Фенове на Брюж се облякоха като Борат в Казахстан, вкараха ги в затвора

  • 22 яну 2026 | 18:53
  • 966
  • 1
Рома и Дженоа ще си разменят млади играчи

Рома и Дженоа ще си разменят млади играчи

  • 22 яну 2026 | 18:43
  • 469
  • 0
Фенове на Юнайтед организират най-големия протест срещу Глейзър и Ратклиф

Фенове на Юнайтед организират най-големия протест срещу Глейзър и Ратклиф

  • 22 яну 2026 | 18:32
  • 958
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

  • 22 яну 2026 | 19:02
  • 8727
  • 26
Фантастична първа четвърт за Везенков, преднина за Олимпиакос

Фантастична първа четвърт за Везенков, преднина за Олимпиакос

  • 22 яну 2026 | 19:52
  • 1968
  • 0
Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

  • 22 яну 2026 | 13:56
  • 11854
  • 10
Започнаха ранните мачове от предпоследния кръг на Лига Европа: Звезда също поведе

Започнаха ранните мачове от предпоследния кръг на Лига Европа: Звезда също поведе

  • 22 яну 2026 | 19:27
  • 5695
  • 1
ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

  • 22 яну 2026 | 14:50
  • 17124
  • 19
Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

  • 22 яну 2026 | 15:50
  • 5283
  • 3