Джерард похвали Слот за тактиката срещу Марсилия и му да де съвет да спре га говори за определено нещо

  • 22 яну 2026 | 17:00
  • 1087
  • 0
Легендата на Ливърпул Стивън Джерард похвали мениджъра на отбора Арне Слот за тактиката и представянето във вчерашния двубоя от Шампионската лига срещу Олимпик Марсилия, който мърсисайдци спечелиха категорично с 3:0 на "Велодром". Бившият капитан на "червените" обаче посъветва нидерландеца да спре да говори за "ниския блок", с който играят повечето от съперниците на Ливърпул. Слот много пъти от началото на сезона оправдаваше безидейното представяне на отбора си в някои мачове с този затворен начин на игра на съперниците.

"Наистина се радвам за него. Не може да е лесно, когато си под такъв натиск. Тактиката му беше перфектна тази вечер. Той заслужава много признание и похвала. Слот обаче трябва да спре да споменава ниските блокове. Ливърпул се сблъсква с ниски блокове, откакто аз играех. Просто така стоят нещата", коментира Стиви Джи.

Снимки: Gettyimages

