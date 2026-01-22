Джерард похвали Слот за тактиката срещу Марсилия и му да де съвет да спре га говори за определено нещо

Легендата на Ливърпул Стивън Джерард похвали мениджъра на отбора Арне Слот за тактиката и представянето във вчерашния двубоя от Шампионската лига срещу Олимпик Марсилия, който мърсисайдци спечелиха категорично с 3:0 на "Велодром". Бившият капитан на "червените" обаче посъветва нидерландеца да спре да говори за "ниския блок", с който играят повечето от съперниците на Ливърпул. Слот много пъти от началото на сезона оправдаваше безидейното представяне на отбора си в някои мачове с този затворен начин на игра на съперниците.

"Наистина се радвам за него. Не може да е лесно, когато си под такъв натиск. Тактиката му беше перфектна тази вечер. Той заслужава много признание и похвала. Слот обаче трябва да спре да споменава ниските блокове. Ливърпул се сблъсква с ниски блокове, откакто аз играех. Просто така стоят нещата", коментира Стиви Джи.

Снимки: Gettyimages