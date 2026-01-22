Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Слот: Важно е да избегнем участие на плейофите

Слот: Важно е да избегнем участие на плейофите

  • 22 яну 2026 | 02:59
  • 89
  • 0
Слот: Важно е да избегнем участие на плейофите

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот бе щастлив след убедителната победа с 3:0 над Марсилия в Шампионската лига. Той похвали отбора си за представянето в този мач и призна, че успехът е важен, защото тимът му иска да избегне участие в плейофния кръг и да се класира директно за 1/8-финалите.

„Това можеше да бъде трудно място за гостуване и е такова заради феновете им, но също и заради техните играчи и мениджър. Трябваше да сме много добри днес и бяхме. Трябваше да се справим по-добре при контраатаките. Бяхме много позитивни с топката. Вкарахме три гола и всеки ще бъде по-позитивен, отколкото ако създадем пет положения, но вкараме едно.

В последните 13 мача без загуба сме изоставали само 54 минути. Имахме много ранни шансове да спечелим. Днес вероятно заслужаваме това, което получихме. Този път късметът не ни обърна гръб, както се случваше толкова много пъти през този сезон", смята Слот.

Ливърпул докосва осминафиналите след категоричен успех в Марсилия
Ливърпул докосва осминафиналите след категоричен успех в Марсилия

"Знам защо не сме постоянни и това е главно свързано с това, че когато даден мач е отворен, той е напълно различен от играта срещу нисък блок. Не може да се сравнява с мача тази вечер, когато и двата отбора искат да пресират и да изнасят топката отзад. Ако сме непостоянни, това е защото се затрудняваме срещу сгъстена защита", допълни нидерландецът.

Накрая той призна, че се надява тимът му да завърши в топ 8 и да се класира директно за 1/8-финалите, за да спести сили в натоварения сезон.

„Хората виждат какъв отбор имаме. Имаме трима контузени играчи и вече нямаме такава широчина на състава, каквато имат нашите конкуренти, така че е важно да не играем тези мачове“, завърши Слот.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Нюкасъл отнесе ПСВ и си гарантира плейофи

Нюкасъл отнесе ПСВ и си гарантира плейофи

  • 22 яну 2026 | 00:25
  • 463
  • 2
Билбао обърна Аталанта на "Гевис" и излезе на полпозишън за директните елиминации

Билбао обърна Аталанта на "Гевис" и излезе на полпозишън за директните елиминации

  • 22 яну 2026 | 00:22
  • 912
  • 2
Интересни резултати в Шампионската лига заплетоха интригата преди последните мачове

Интересни резултати в Шампионската лига заплетоха интригата преди последните мачове

  • 22 яну 2026 | 00:00
  • 20046
  • 9
Един гол се оказа достатъчен Челси да се настани в първата осмица

Един гол се оказа достатъчен Челси да се настани в първата осмица

  • 21 яну 2026 | 23:56
  • 4880
  • 8
Барселона потуши Пражката пролет и ще води битка до последно за топ 8

Барселона потуши Пражката пролет и ще води битка до последно за топ 8

  • 21 яну 2026 | 23:56
  • 15980
  • 96
Байерн вече е сигурен за топ 8, Кейн с обичайните голове и нещо не толкова типично

Байерн вече е сигурен за топ 8, Кейн с обичайните голове и нещо не толкова типично

  • 21 яну 2026 | 23:55
  • 5748
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Интересни резултати в Шампионската лига заплетоха интригата преди последните мачове

Интересни резултати в Шампионската лига заплетоха интригата преди последните мачове

  • 22 яну 2026 | 00:00
  • 20046
  • 9
Ливърпул докосва осминафиналите след категоричен успех в Марсилия

Ливърпул докосва осминафиналите след категоричен успех в Марсилия

  • 21 яну 2026 | 23:54
  • 9152
  • 27
Ювентус изтръгна ценен успех и почти уби надеждите на Бенфика

Ювентус изтръгна ценен успех и почти уби надеждите на Бенфика

  • 21 яну 2026 | 23:53
  • 7913
  • 4
Барселона потуши Пражката пролет и ще води битка до последно за топ 8

Барселона потуши Пражката пролет и ще води битка до последно за топ 8

  • 21 яну 2026 | 23:56
  • 15980
  • 96
Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

  • 21 яну 2026 | 16:49
  • 54485
  • 96
ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

  • 21 яну 2026 | 16:50
  • 56221
  • 149