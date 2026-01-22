Слот: Важно е да избегнем участие на плейофите

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот бе щастлив след убедителната победа с 3:0 над Марсилия в Шампионската лига. Той похвали отбора си за представянето в този мач и призна, че успехът е важен, защото тимът му иска да избегне участие в плейофния кръг и да се класира директно за 1/8-финалите.

„Това можеше да бъде трудно място за гостуване и е такова заради феновете им, но също и заради техните играчи и мениджър. Трябваше да сме много добри днес и бяхме. Трябваше да се справим по-добре при контраатаките. Бяхме много позитивни с топката. Вкарахме три гола и всеки ще бъде по-позитивен, отколкото ако създадем пет положения, но вкараме едно.

В последните 13 мача без загуба сме изоставали само 54 минути. Имахме много ранни шансове да спечелим. Днес вероятно заслужаваме това, което получихме. Този път късметът не ни обърна гръб, както се случваше толкова много пъти през този сезон", смята Слот.

"Знам защо не сме постоянни и това е главно свързано с това, че когато даден мач е отворен, той е напълно различен от играта срещу нисък блок. Не може да се сравнява с мача тази вечер, когато и двата отбора искат да пресират и да изнасят топката отзад. Ако сме непостоянни, това е защото се затрудняваме срещу сгъстена защита", допълни нидерландецът.

Накрая той призна, че се надява тимът му да завърши в топ 8 и да се класира директно за 1/8-финалите, за да спести сили в натоварения сезон.

„Хората виждат какъв отбор имаме. Имаме трима контузени играчи и вече нямаме такава широчина на състава, каквато имат нашите конкуренти, така че е важно да не играем тези мачове“, завърши Слот.

