Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Тази вечер ще се изиграят още 9 мача от предпоследния 7-и кръг в основната фаза на Шампионската лига. По традиция, две от срещите ще започнат в 19:45 часа, а останалите двубои са с начален час 22:00. Почти всички отбори има за какво да се борят и това гарантира, че ще станем свидетели на зрелищни сблъсъци.

Карабах остави много добри впечачтления с представянето си до момента и има реални шансове да се пребори за участие в плейофния кръг. Тимът от Азербайджан ще посрещне Айнтрахт (Франкфурт), който има само 4 точки в актива си и се нуждае от задължителна победа, за да съхрани надеждите си за място в топ 24.

Галатасарай и Атлетико Мадрид ще се изправят един срещу друг в Истанбул. Туският гранд започна силно кампанията си в турнира, но загуби последните си два мача и е в средата на подреждането. Атлетико е близо до първата осмица и с евентуален успех днес ще направи огромна крачка към директно класиране за осминафиналите, каквато е целта пред тима на Диего Симеоне.

Челси не може да си позволи грешна стъпка срещу дебютанта Пафос, ако иска да остане в битката за топ 8. Лиъм Росиниър за първи път ще изведе "сините" от Лондон в двубой от Шампионската лига, а феновете на "Стамфорд Бридж" ще очакват убедителна победа срещу един от дебютантите в турнира.

Байерн (Мюнхен) е истинско страшилище за съперниците си през настоящия сезон. Баварците разполагат с огромна офанзивна мощ и най-вероятно ще я демонстрират и в днешното си домакинство на Роял Юнион СЖ. Отборът на Венсан Компани е амбициран да обезпечи мястото си в първата осмица с успех на "Алианц Арена", докато гостите от Белгия ще се опитат да поднесат изненада, която да запази шансовете им за участие в плейофите.

Марсилия - Ливърпул е може би най-интересният мач от програмата тази вечер. Горещата атмосфера на "Велодром" е гарантира, а ОМ ще търси начин да се възползва от колебанията на мърсисайдци и да се изкачи в горната половина на таблицата. За Ливърпул победата е задължителна, ако хората на Арне Слот искат да финишират сред първите осем в основната фаза.

Барселона определено не убеждава с изявите си в Шампионската лига, но още има шансове да избегне плейофния кръг. Това не зависи само от каталунците, които трябва да спечелят и двата си оставащи мача, за да се надяват на благоприятно развитие. Днес тимът на Ханзи Флик гостува на Славия (Прага). Чехите са един от четирите отбора без победа, но със сигурност няма да се предадат лесно срещу звездния състав на Барса.

Ювентус има минимални шансове за топ 8, а те минават през две победи до края на основната фаза. Тази вечер в Торино пристига Бенфика и мачът със сигурност няма да е лесен за "бинаконерите", защото статистиката от последните двубои между съперниците е изцяло в полза на португалския гранд.

Аталанта натрупа цели 13 точки в първите си 6 мача и домакинството на Атлетик Билбао е чудесна възможност за италианския тим да се бетонира в първата осмица на класирането. Мачът е важен и за гостите, които се нуждаят от победа, за да останат до последно в борбата за участие в плейофния кръг.

Нюкасъл посреща ПСВ Айндховен с амбицията да постигне още една домакинска победа и да се задържи в горната половина на таблицата. ПСВ ще излезе на "Сейнт Джемсис Парк" с ясното съзнание, че евентуално поражение може да отдалечи отбора от голямата му цел, която е да продължи към плейофите.