  Sportal.bg
  Ливърпул
Слот опроверга слуховете за отсъствието на Киеза

  22 яну 2026 | 11:15
Мениджърът на Ливърпул Арне Слот опроверга появилите се слухове, че отсъствието на Федерико Киеза при вчерашния успех на “червените” над Марсилия се дължи на приближаваща се раздяла с италианеца. Фланговият футболист от седмици е свързван с напускане на “Анфийлд”, а за негов бъдещ отбор е спряган най-вече Ювентус. Киеза пътува с мърсисайдци за двубоя във Франция, но в крайна сметка остана извън групата на тима, но след срещата Арне Слот посочи, че не трансфер, а контузия е причина за отсъствието на играча.

“Взехме го с нас, защото не очаквахме контузията му да го извади за дълго. Мислехме, че ще е добре за него да дойде с нас и да се лекува, вярвахме, че ще може да се възстанови навреме за мача, но не се получи. Направи опит по време на загрявката, но не успя да играе. Това е причина той да не бъде на пейката,” заяви Слот след срещата. До момента Федерико Киезе е записал два гола и три асистенции в 22 двубоя във всички турнири през тази кампания.

