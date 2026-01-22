Слот опроверга слуховете за отсъствието на Киеза

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот опроверга появилите се слухове, че отсъствието на Федерико Киеза при вчерашния успех на “червените” над Марсилия се дължи на приближаваща се раздяла с италианеца. Фланговият футболист от седмици е свързван с напускане на “Анфийлд”, а за негов бъдещ отбор е спряган най-вече Ювентус. Киеза пътува с мърсисайдци за двубоя във Франция, но в крайна сметка остана извън групата на тима, но след срещата Арне Слот посочи, че не трансфер, а контузия е причина за отсъствието на играча.

Ливърпул докосва осминафиналите след категоричен успех в Марсилия

“Взехме го с нас, защото не очаквахме контузията му да го извади за дълго. Мислехме, че ще е добре за него да дойде с нас и да се лекува, вярвахме, че ще може да се възстанови навреме за мача, но не се получи. Направи опит по време на загрявката, но не успя да играе. Това е причина той да не бъде на пейката,” заяви Слот след срещата. До момента Федерико Киезе е записал два гола и три асистенции в 22 двубоя във всички турнири през тази кампания.

Ювентус и Ливърпул обсъждат нова формула за Киеза