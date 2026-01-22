Нотингам Форест иска Цимикас

Костас Цимикас ще напусне Рома и може да се завърне в Англия, за да играе за Нотингам Форест, твърдят източници от Апенините. Очаква сегръцкият бранител да не продължи престоя си на "Олимпико", като наемът му от Ливърпул, където е собственост, ще бъде прекратен.

Към Цимикас има доста заинтересовани клубове, а според журналиста Николо Скира, Нотингам Форест се е включил "силно" в надпреварата за привличането му. Както се съобщава, те искат да го привлекат под наем от "червените", като ще имат и опция за закупуване на правата му.

30-годишният защитник, който пристигна при "джалоросите" през лятото, до момента има 15 участия с техния екип.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages