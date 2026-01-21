Марсилия 0:0 Ливърпул, спасяване на Алисон

Марсилия и Ливърпул играят при резултат 0:0 в среща от седмия кръг на основната фаза на Шампионската лига.



Мърсисайдци започнаха добре мача и владееха топката в по-големи периоди. В шестата минута те стигнаха до възможност след ъглов удар. Джо Гомес се освободи от защитата, но стреля много неточно. Домакините обаче бързо показаха колко опасни могат да бъдат и организираха няколко бързи атаки. При най-добрата ситуация Павар се оказа на върха на атаката, но не успя да стигне до топката и Алисон спокойно я овладя.

В 19-ата минута Мак Алистър си освободи пространство за удар и бе на отлична позиция, но прати топката покрай дясната греда на Рули. Малко по-късно отлична бърза атака завърши с гол на Екитике, но попадението бе отменено поради засада. Ливърпул имаше известно предимство, но Алисон трябваше да прави спасяване в 27-ата минута след удар на Гуири.

The Reds to take on Marseille ✨ #UCL — Liverpool FC (@LFC) January 21, 2026

Марсилия ще разчита на бившия играч на Манчестър Юнайтед Мейсън Грийнууд, а бившият капитан на Арсенал Пиер-Емерик Обамеянг започва мача на пейката.

Снимки: Imago