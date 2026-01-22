Собослай за гола си срещу Марсилия: Написах си домашното

Доминик Собослай е бил подготвен предварително за гола си срещу Марсилия, с който Ливърпул поведе и в крайна сметка спечели с 3:0 в мач от Шампионската лига по футбол. Унгарският национал изпрати удар от статично положение под стената в добавеното време на първата част и хвана неподготвен вратаря Херонимо Рули.

Ливърпул докосва осминафиналите след категоричен успех в Марсилия

"Написах си домашното. Казаха ми да стрелям под стената и да не се замислям, ако няма легнал човек зад нея. Пробвах го и това проработи. Доволен съм. Не беше лесно срещу този отбор и този треньор (Роберто Де Дзерби - б.пр.). Бяхме обаче подготвени и знаехме как точно играят те, защото сме го срещали в мачове срещу Брайтън в Премиър лийг. Бяхме готови и взехме трите точки", каза халфът след двубоя.

NEW: “I did my homework!” – The secret behind Dominik Szoboszlai’s Marseille free-kick goal https://t.co/GWwYLCOpAF — This Is Anfield (@thisisanfield) January 22, 2026

Мърсисайдци записаха петата си победа в Шампионската лига и тя ги нарежда на четвърто място в класирането на основната фаза, с три точки зад втория Байерн (Мюнхен) и още три зад лидера Арсенал. Те почти със сигурност ще завършат в челната осмица и ще пропуснат плейофния кръг, а следващият им съперник е Карабах в сряда.

Снимки: Gettyimages