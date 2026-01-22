Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  Фримпонг: Можем да постигнем много в Шампионската лига

Фримпонг: Можем да постигнем много в Шампионската лига

  • 22 яну 2026 | 16:34
  • 211
  • 0
Фримпонг: Можем да постигнем много в Шампионската лига

Ливърпул заслужи победата срещу Олимпик Марсилия в двубоя от Шампионската лига в сряда вечер, заяви десният краен бранител Джереми Фримпонг след успеха с 3:0 на "Велодром". Мърсисайдци се изкачиха на четвърто място в класирането с 15 точки само кръг преди края на основната фаза.

"Защитавахме се добре, атакувахме добре и играхме добре. Нищо не се обърка, нямаха и положения пред вратата ни. Постигнахме абсолютно заслужена победа. Наистина съм доволен от контрола на топката, креативността ни в атака и представянето в завършващата фаза. Не мисля, че някой може да се оплаче", заяви Фримпонг, цитиран на клубния уебсайт.

Фримпонг създаде втория гол на "Велодром". Той преодоля Игор Пайшао по дясното крило и подаде към Мохамед Салах, но топката рикошира в Джеронимо Рули и той си вкара автогол.

"Видях Мо да тича към вратата и просто стрелях. Уцелих стража им, но не ми пука. Важното е, че топката влезе във вратата. В добра позиция сме в Шампионската лига и имаме шанс да постигнем много", каза още той.

Снимки: Imago

