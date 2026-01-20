Нападател на Мароко ще претърпи операция, участието му на Мондиал 2026 остава под въпрос

Нападателят на Лил Хамза Игман получи контузия на предните кръстни връзки на дясното си коляно на финала за Купата на африканските нации между Мароко и Сенегал, обяви отборът от Лига 1, поставяйки под съмнение участието му на тазгодишното Световно първенство.

23-годишният футболист беше на пейката по време на финала, който Сенегал спечели с 1:0, преди да влезе в игра в продълженията като шеста резерва. Той игра седем минути преди да се контузи, оставяйки отбора на Уалид Реграги да завърши мача с 10 души. „Тестовете, проведени на играча, за съжаление, потвърдиха сериозна контузия. Хамза Игман е получил разкъсване на предната кръстна връзка на дясното коляно и ще отсъства няколко месеца“, се казва в изявление на Лил.

🩹 Medical update:



Following tests, it has been revealed that Hamza Igamane unfortunately suffered an ACL rupture in the AFCON Final.



He will miss several months.



Wishing you a speedy recovery, Hamza ❤️ pic.twitter.com/5xj5REpiZK — LOSC (@LOSC_EN) January 19, 2026

Травмата му се случва пет месеца преди Световното първенство, където Мароко ще се изправи срещу Бразилия, Шотландия и Хаити в група “C”. Игман, който се присъедини към Лил от Рейнджърс след края на миналия сезон, е отбелязал 9 гола в 21 мача за френския тим във всички турнири.

Снимки: Imago