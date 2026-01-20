Популярни
  3. Нападател на Мароко ще претърпи операция, участието му на Мондиал 2026 остава под въпрос

Нападател на Мароко ще претърпи операция, участието му на Мондиал 2026 остава под въпрос

  • 20 яну 2026 | 10:20
Нападателят на Лил Хамза Игман получи контузия на предните кръстни връзки на дясното си коляно на финала за Купата на африканските нации между Мароко и Сенегал, обяви отборът от Лига 1, поставяйки под съмнение участието му на тазгодишното Световно първенство.

23-годишният футболист беше на пейката по време на финала, който Сенегал спечели с 1:0, преди да влезе в игра в продълженията като шеста резерва. Той игра седем минути преди да се контузи, оставяйки отбора на Уалид Реграги да завърши мача с 10 души. „Тестовете, проведени на играча, за съжаление, потвърдиха сериозна контузия. Хамза Игман е получил разкъсване на предната кръстна връзка на дясното коляно и ще отсъства няколко месеца“, се казва в изявление на Лил.

Травмата му се случва пет месеца преди Световното първенство, където Мароко ще се изправи срещу Бразилия, Шотландия и Хаити в група “C”. Игман, който се присъедини към Лил от Рейнджърс след края на миналия сезон, е отбелязал 9 гола в 21 мача за френския тим във всички турнири.

Снимки: Imago

