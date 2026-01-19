Мане хвърли повече светлина върху момента, който му донесе героичен статут

Капитанът на Сенегал Садио Мане за пореден път спечели симпатиите на световната футболна общественост с поведението си по време на вчерашния запомнящ се финал за Купата на Африка. Двубоят вървеше към продължения, но в последните минути се разигра цяла поредица от драматични събития. Първо бе отменен гол на “Лъвовете на Теранга”, а в последните секунди на добавеното време се стигна до дузпа в полза на Мароко. Това предизвика небивал хаос на терена, а селекционерът на сенегалския тим Пап Тиау даде знак на своите играчи да напуснат терена. Садио Мане се противопостави на това решение. Бившият играч на Ливърпул и Байерн остана на терена и говори както с многоуважавания Клод Льо Роа, който е бивш селекционер на Сенегал и на доста други африкански тимове, така и с бившите играчи Ел-Хаджи Диуф и Мамаду Нианг. И тримата са го посъветвали да се опита да върне отбора, което е било и мнението на самия Мане, който е страхувал, че подобен край би нанесъл огромни щети върху имиджа на африканския футбол.

Ето какво обясни лидерът на Сенегал, който впоследствие получи и приза за Играч на турнира.

“Всички искаха да излязат. Когато видях Клод, си помислих, че той е перфектният човек, от когото мога да поискам съвет. Попитах го какво мисли и той ми каза: “Трябва да останете, трябва да играете”. Попитах и Мамаду Нианг и Ел-Хаджи Диуф и те ме посъветваха същото, така че отидох при останалите и им казах: “Каквото и да се случи, трябва да отидете да играете. Независимо дали ще вкарат или не, ние ще играем.“ Трябваше да играем и накрая бяхме възнаградени.

Честно казано, мисля, че би било наистина тъжно и жалко да видим финалът да завърши по такъв начин. Невъзможно е да покажем подобен образ пред целия свят. Представете си, само си представете за секунда, да влезете в съблекалните и футболният мач да спре там. Мисля, че това би създало негативен образ на нашия футбол; мисля, че Африка днес не заслужава това. Знаете ли, африканският футбол в момента се следи, африканският футбол се разви по невероятен начин. Бих предпочел да загубя, отколкото всичко да завърши по този начин. Това ме подтикна да кажа на момчетата да се върнат на терена и да играят нашия футбол. Така че, направих каквото трябваше. След това имахме и малко късмет с вратар като Едуар Менди, който ни спаси за пореден път, но мисля, че като цяло в мача Сенегал заслужаваше да спечели", коментира Мане.