"Сантиаго Бернабеу" отново ще домакинства на мач от НФЛ

НФЛ разкри, че Атланта Фалкънс, че ще изиграе международен мач по време на редовния сезон през 2026 година на стадион "Сантиаго Бернабеу" в Мадрид.

Това е продължение на усилията на лигата да развива играта на международно ниво. Всъщност по-рано този месец НФЛ сключи многогодишно споразумение, с което ще продължи да провежда мачове на стадион „Сантиаго Бернабеу“ – дома на Реал Мадрид.

¡Vamos a Madrid!



See you in Spain, Dirty Birds 🇪🇸 pic.twitter.com/3IkGdOgYV6 — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) March 3, 2026

Първият мач от редовния сезон на НФЛ в Испания се състоя на „Бернабеу“ през ноември миналата година. Маями Долфинс победиха Вашингтон Командърс с 16:13 след продължение. Официалната посещаемост на стадиона в този ден беше 78 610 зрители.

„Страстта към НФЛ в Испания е на най-високото си ниво досега и посрещането на Атланта Фалкънс в Мадрид за мач от редовния сезон е исторически момент за нашата разрастваща се фенска база“, заяви мениджърът на НФЛ за Испания Рафа де лос Сантос. „Сигурен съм, че Фалкънс ще се насладят на съревнованието на такъв емблематичен стадион като „Бернабеу“, в една от световните спортни столици – Мадрид, а феновете отново ще усетят отблизо интензивността, скоростта и таланта, които правят НФЛ уникална.“

Falcons Fan Travel – официалната туристическа програма на Атланта Фалкънс – е подготвила цялостен пакет за феновете, които искат да пътуват до Мадрид. Пакетът включва всичко необходимо – самолетни билети, хотел, ексклузивни събития, срещи с бивши играчи и пълно изживяване в деня на мача. Вече се приемат напълно възстановими депозити.

Напомня се на притежателите на сезонни билети на Фалкънс, че членството за сезон 2026 ще включва един предсезонен мач и осем мача от редовния сезон на стадион „Мерцедес-Бенц“.

Това ще бъде шестият път, в който Атланта Фалкънс играят мач от редовния сезон извън Съединените щати, както и петото им пътуване до Европа – четвърто в рамките на шест сезона. Атланта игра в Торонто през 2013 г., в Лондон през 2014, 2021 и 2023 г., както и в Берлин през 2025 г. Фалкънс бяха домакин в мачовете през 2014 и 2021 година.

„Изключително горди сме, че ще бъдем част от мач от редовния сезон на НФЛ в Мадрид на емблематичния „Бернабеу“, заяви президентът и главен изпълнителен директор на Атланта Фалкънс Грег Бийдълс. „Атланта и Мадрид са естествено съчетание, тъй като на стадион „Мерцедес-Бенц“ ще бъдат домакинствани два мача от груповата фаза на предстоящото Световно първенство по футбол.

Тази възможност отразява продължаващия глобален растеж както на НФЛ, така и на Атланта Фалкънс, и ние очакваме с нетърпение да задълбочим връзката си с европейската общност, като бъдем домакини на още едно голямо спортно събитие у дома и се завърнем в Европа за четвърти път в рамките на шест сезона.

От името на цялата ни организация сме развълнувани да се докоснем до богатата култура на Испания и да си партнираме с изключителни организации като Реал Мадрид, град Мадрид и автономната област Мадрид. Фалкънс са чест да бъдат част от разширяването на международното присъствие на НФЛ.“