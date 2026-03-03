Популярни
Хюрцелер иска промяна в правилата, посочи детайл в играта на Арсенал, на който не се обръща внимание

  • 3 март 2026 | 14:57
  • 793
  • 0
Хюрцелер иска промяна в правилата, посочи детайл в играта на Арсенал, на който не се обръща внимание

Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер заяви, че е необходимо максимално бързо да бъдат приети правила относно губенето на време при изпълнението на статични положения. Германецът сподели тези си наблюдения в контекста на приетите нови правила от футболния Борд в последните дни, но също така и на срещата с Арсенал, която предстои утре. Наставникът посочи, че “артилеристите” губят по над минута, когато водят в резултата.

“За мен основната тема е това, че трябва да се въведат ясни правила за губенето на време при статични положения като корнерите, тъчовете и преките свободни удари, защото мисля, че никой не е обърнал внимание, но те могат да губят по над минута при изпълнението на един корнер, когато водят. Смятам, че тези правила трябва да бъдат променени, защото те могат да променят и футбола. Именно статичните положения са голямата сила на Арсенал и те се справят впечатляващо в този компонент през този сезон. Има отлични защитници, имат много физическа мощ, така че определено трябва да се погрижим за този аспект, но и също така да се придържаме към принципите си. Не мисля, че става дума за това да прекараме повече време в тренировки, а да се придържаме към принципите си. Трябва да продължаваме да правим това, което правим и да се подобряваме. Арсенал разполага с топ професионалисти и играчи от висока класа. Ние ги уважаваме, но в същото време ще излезем уверени на нашия стадион с мисълта за победа,” заяви Хюрцелер.

