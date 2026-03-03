Популярни
На "Коритото" стана напечено: фенове тръгнаха да нахлуват, откъртиха порта

  3 март 2026 | 15:15
Привърженици на Спартак (Варна) се разбесняха в 75-ата минута на двубоя от efbet Лига срещу Монтана. Повод за това стана червеният картон, който реферът Георги Кабаков показа на бразилеца Тайлсон. Феновете на "соколите" тръгнаха да нахлуват на игрището, но бяха спрени в последния момент.

Последваха още два червени картона - за асистента на Гьоко Хаджиевски Диян Дончев и за човек от щаба на гостите. На трибуната зад скамейките продължи да бушува фенското недоволство, в резултат на което една от металните врати беше откъртена, а за малко в "жертва" да падне и предпазната ограда.

