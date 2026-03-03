Популярни
  2. Ал-Насър
  3. Кристиано Роналдо все още е в Саудитска Арабия, твърди “Ас”

  • 3 март 2026 | 14:20
  • 4782
  • 2
Макар личният самолет на Кристиано Роналдо вече да се намира в Испания, самият футболист все още в Саудитска Арабия, съобщава “Ас”. Футболистът на Ал-Насър е в Рияд, като изобщо не се е качил на въпросния полет, който през нощта отлетя до Мадрид. Предполага се, че на борда му са били децата и съпругата на португалеца.

Положението в Саудитска Арабия стана опасно, след като Иран започна да обстрелва с ракети и дронове като отговор на офанзивата, която САЩ и Израел предприеха през миналия уикенд.

От мерки за безопасност бяха отложени мачовете от Шампионската лига на Азия 2, но в този турнир Кристиано по принцип не играе. Отделно 41-годишният нападател е контузен и не е ясно дали изобщо би могъл да вземе участие в следващата среща на Ал-Насър, която е в събота (7 март) срещу НЕОМ от местното първенство.

