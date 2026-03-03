Гуардиола: Нямаме право на грешка

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола заяви, че неговият тим е изцяло съсредоточен върху предстоящите няколко двубоя в следващите няколко седмици. Утре “гражданите” ще приемат борещия се за спасение Нотингам Форест, а след това ще гостуван на Нюкасъл в мач за ФА Къп, за да гостуват на “Сантиаго Бернабеу” в първи 1/8-финален сблъсък в Шампионската лига.

“Спомням си Витор Перейра от Порто. Помня го перфектно. През миналата година играхме срещу Уулвърхамптън, когато той им беше мениджър, надиграха ни категорично през първото полувреме и имахме невероятен късмет. Те имат важни неща, за които да играят, както и ние. И двата отбора навлизат в решаващата част от сезона. Имаме два мача в Премиър лийг преди паузата за националните отбори и нямаме право на грешка, защото изоставаме на пет точки от Арсенал,” започна каталунецът.

След това той също бе помолен да коментира тенденцията с все по-засилващо се значение на статичните положения във футбола. Арсенал вече подобри показателя за най-много победи след голове от корнери, а цялостно в Премиър лийг са отбелязани повече попадения от ъглови удари, отколкото през миналия сезон, при оставащи още десет мача до края на сезона.

“Статичните положения вече са изключително важни. Когато аз започнах като треньор, беше различно. Когато пък бях малък, казвахме, че в Англия празнуват корнерите и свободните удари като голове. Спомням си перфектно тази ситуация. Арсенал диктува тази мода и превърнаха статичните положения в много важен аспект на играта. Преди четири години в НБА тройките не бяха от такава важност, но сега много отбори акцентират на това. Това е част от динамиката и промяната в спорта. Можеш да седиш и да се оплакваш, но трябва да се адаптираш. Това е част от играта. И то трябва да се адаптираш по начина, по който се случват нещата в Премиър лийг. Всяка държава има специфики по отношение на играта там, всеки клуб също. Начинът, по който се играе в Англия е различен, от този в Англия и Испания. Всеки мениджър също играе по различен начин. Колко би било скучно, ако всички играеха еднакво. Донякъде съм съгласен с коментарите на Арне Слот, че това отнема от красотата на играта, но трябва да се приспособяваме,” обясни Гуардиола.

Треньорът на Манчестър Сити посочи, че Ерлинг Холанд е добре и най-вероятно ще бъде на разположение за предстоящия двубой с Форест утре. Норвежецът пропусна последния мач на тима през уикенда срещу Лийдс, тъй като се възстановяваше от лека травма.

“Той се чувства много добре, но вчера не тренирахме. Днес ще имаме тренировка и след това ще вземем решение. Ситуацията с Нико О’Райли е същата,” обяви Гуардиола.

