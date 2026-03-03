Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. В Монако разследват възможна корупция с участието на Барселона и Милан

В Монако разследват възможна корупция с участието на Барселона и Милан

  • 3 март 2026 | 15:34
  • 176
  • 0
В Монако разследват възможна корупция с участието на Барселона и Милан

Прокуратурата на Княжество Монако започна предварително разследване за корупция, пране на пари и злоупотреба със средства по повод договорите за „туристическа промоция“, сключени от ДР Конго с няколко футболни клуба. Става дума за местния Монако, Барселона и Милан.

Много големи европейски клубове видяха добра възможност да спечелят солидни пари, подписвайки спонсорски договори с ДР Конго. Един след друг Барселона, Монако и Милан се съгласиха да рекламират туризма в централноафриканската страна, но сключените споразумения сега са под въпрос. Според “Екип” прокуратурата в Монако е води предварително разследване за корупция, пране на пари и злоупотреба във връзка с договора, сключен между ДР Конго и Монако през 2025 г. на стойност 4,8 милиона евро на сезон.

Разследването е започнало по жалба, подадена от двама конгоански граждани срещу това споразумение, а техният адвокат обясни, че може да предприеме съдебни действия и по отношение на договорите, подписани с ФК Барселона и Милан. Главният прокурор Стефан Тибо потвърди действията, уточнявайки, че жалбата е официално подадена миналия месец от Националната финансова прокуратура (PNF) до съдебните власти в Монако.

Всъщност всичко започна през септември миналата година. Тогава в Националната финансова прокуратура (PNF) беше регистрирана жалба, подадена от Ерве Диакиесе, от името на двама конгоански граждани, живеещи във Франция. Те обвиняват конгоанския министър на спорта Дидие Будимбу, че е подписал тайно тригодишен договор на стойност 4,8 милиона евро на сезон, без да спазва законовите процедури за публично наддаване.

Жалбоподателите твърдят, че споразумението е сключено „без търг или прозрачност“ и че не спазва конгоанското финансово законодателство. Будимбу, от своя страна, публикува кратко изявление в социалните си мрежи, в което защитава процедурите и заявява, че те са били напълно съобразени със закона. Тези споразумения осигуряват видимост на Демократична република Конго в чужбина, въпреки че предизвикаха много спорове в страната.

От Монако уточниха, че са взели „всички обичайни предпазни мерки“, преди да сключат това споразумение за туристическа промоция. Разследването е прехвърлено на Службата за обществена сигурност в Монако.

Адвокатът, подал жалбата, също така посочи, че обмисля предприемането на подобни правни действия по отношение на договорите, подписани от Демократична република Конго с ФК Барселона и Милан.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гуардиола: Нямаме право на грешка

Гуардиола: Нямаме право на грешка

  • 3 март 2026 | 15:39
  • 302
  • 0
"Сантиаго Бернабеу" отново ще домакинства на мач от НФЛ

"Сантиаго Бернабеу" отново ще домакинства на мач от НФЛ

  • 3 март 2026 | 15:16
  • 251
  • 0
Близо 2 млн. билета за Световното първенство вече са продадени

Близо 2 млн. билета за Световното първенство вече са продадени

  • 3 март 2026 | 15:12
  • 328
  • 0
Хюрцелер иска промяна в правилата, посочи детайл в играта на Арсенал, на който не се обръща внимание

Хюрцелер иска промяна в правилата, посочи детайл в играта на Арсенал, на който не се обръща внимание

  • 3 март 2026 | 14:57
  • 789
  • 0
Кристиано Роналдо все още е в Саудитска Арабия, твърди “Ас”

Кристиано Роналдо все още е в Саудитска Арабия, твърди “Ас”

  • 3 март 2026 | 14:20
  • 4792
  • 2
Еди Хау: Тъкмо помислим, че сме тръгнали в правилната посока и правим крачка назад

Еди Хау: Тъкмо помислим, че сме тръгнали в правилната посока и правим крачка назад

  • 3 март 2026 | 14:14
  • 1231
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое 0:0 Славия

Берое 0:0 Славия

  • 3 март 2026 | 16:00
  • 1751
  • 8
Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

  • 3 март 2026 | 15:24
  • 12708
  • 37
На "Коритото" стана напечено: фенове тръгнаха да нахлуват, откъртиха порта

На "Коритото" стана напечено: фенове тръгнаха да нахлуват, откъртиха порта

  • 3 март 2026 | 15:15
  • 5659
  • 2
Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

  • 3 март 2026 | 10:45
  • 37846
  • 117
Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

  • 3 март 2026 | 10:46
  • 11159
  • 26
Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

  • 3 март 2026 | 09:32
  • 6303
  • 14