В Монако разследват възможна корупция с участието на Барселона и Милан

Прокуратурата на Княжество Монако започна предварително разследване за корупция, пране на пари и злоупотреба със средства по повод договорите за „туристическа промоция“, сключени от ДР Конго с няколко футболни клуба. Става дума за местния Монако, Барселона и Милан.

Много големи европейски клубове видяха добра възможност да спечелят солидни пари, подписвайки спонсорски договори с ДР Конго. Един след друг Барселона, Монако и Милан се съгласиха да рекламират туризма в централноафриканската страна, но сключените споразумения сега са под въпрос. Според “Екип” прокуратурата в Монако е води предварително разследване за корупция, пране на пари и злоупотреба във връзка с договора, сключен между ДР Конго и Монако през 2025 г. на стойност 4,8 милиона евро на сезон.

Разследването е започнало по жалба, подадена от двама конгоански граждани срещу това споразумение, а техният адвокат обясни, че може да предприеме съдебни действия и по отношение на договорите, подписани с ФК Барселона и Милан. Главният прокурор Стефан Тибо потвърди действията, уточнявайки, че жалбата е официално подадена миналия месец от Националната финансова прокуратура (PNF) до съдебните власти в Монако.

Всъщност всичко започна през септември миналата година. Тогава в Националната финансова прокуратура (PNF) беше регистрирана жалба, подадена от Ерве Диакиесе, от името на двама конгоански граждани, живеещи във Франция. Те обвиняват конгоанския министър на спорта Дидие Будимбу, че е подписал тайно тригодишен договор на стойност 4,8 милиона евро на сезон, без да спазва законовите процедури за публично наддаване.

Жалбоподателите твърдят, че споразумението е сключено „без търг или прозрачност“ и че не спазва конгоанското финансово законодателство. Будимбу, от своя страна, публикува кратко изявление в социалните си мрежи, в което защитава процедурите и заявява, че те са били напълно съобразени със закона. Тези споразумения осигуряват видимост на Демократична република Конго в чужбина, въпреки че предизвикаха много спорове в страната.

От Монако уточниха, че са взели „всички обичайни предпазни мерки“, преди да сключат това споразумение за туристическа промоция. Разследването е прехвърлено на Службата за обществена сигурност в Монако.

Адвокатът, подал жалбата, също така посочи, че обмисля предприемането на подобни правни действия по отношение на договорите, подписани от Демократична република Конго с ФК Барселона и Милан.