Коби Майну остава в Манчестър Юнайтед

Халфът Коби Мейну няма да напуска Манчестър Юнайтед под наем. Очаква се той да остане част от първия отбор на "червените дяволи", твърди журналистът Фабрицио Романо.

Според информацията, 20-годишният английски национал веднага е спечелил доверието на новия мениджър Майкъл Карик. Това е ключов фактор за решението младокът да не бъде преотстъпван.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Kobbie Mainoo now expected to stay at Manchester United after instant trust by Michael Carrick.



Mainoo was considering loan move to play on regular basis and develop, never a permanent exit from #MUFC.



His contract situation will remain key topic in the next months. pic.twitter.com/5tbKJBu7gd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2026

При предишния наставник Рубен Аморим Мейну обмисляше възможността да отиде под наем, за да получава редовно игрово време и да продължи развитието си.

През настоящия сезон Коби Мейну е взел участие в 13 мача от Премиър лийг, в които няма гол или асистенция.

Следвай ни:

Снимки: Imago