Коби Майну остава в Манчестър Юнайтед

Халфът Коби Мейну няма да напуска Манчестър Юнайтед под наем. Очаква се той да остане част от първия отбор на "червените дяволи", твърди журналистът Фабрицио Романо.
Според информацията, 20-годишният английски национал веднага е спечелил доверието на новия мениджър Майкъл Карик. Това е ключов фактор за решението младокът да не бъде преотстъпван.
При предишния наставник Рубен Аморим Мейну обмисляше възможността да отиде под наем, за да получава редовно игрово време и да продължи развитието си.
През настоящия сезон Коби Мейну е взел участие в 13 мача от Премиър лийг, в които няма гол или асистенция.
Снимки: Imago