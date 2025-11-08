Наполи ускорява преговорите за Коби Мейну

Наполи работи сериозно по привличането на Коби Мейну. Халфът на Манчестър Юнайтед е основната трансферна цел на "партенопеите" за януари, твърди "Гадзета дело Спорт".

През последните дни са били осъществени нови контакти с антуража на футболиста, за да се потвърди отново интересът към сделката, който е взаимен.

Наполи се стреми да подсили халфовата си линия заради контузията на Кевин Де Бройне, който след претърпяната операция няма да бъде на разположение преди февруари. Освен това, Андре-Франк Замбо Ангиса, безспорно най-добрият играч на тима от началото на сезона, ще бъде ангажиран с Купата на африканските нации между декември и януари.

#Napoli remain in regular contact with Kobbie Mainoo's representatives and are still interested in signing him on loan. After the international break, Mainoo and his agents will speak with Manchester United to see if the club is open to a loan move.

Самият Мейну настоява да бъде пуснат под наем, за да получи повече игрово време, каквото не намира при „червените дяволи“, и така да увеличи шансовете си за участие на предстоящото Световно първенство. До момента той е играл твърде малко: 138 минути в 7 мача в Премиър лийг, без нито веднъж да е бил титуляр, плюс един цял мач в "Карабао Къп".

Ръководствата на Наполи и Манчестър Юнайтед поддържат отлични отношения покрай сделките, които пратиха на "Диего Армандо Марадона" Скот Мактоминей и Расмус Хойлунд.

