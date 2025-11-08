Наполи ускорява преговорите за Коби Мейну

Наполи работи сериозно по привличането на Коби Мейну. Халфът на Манчестър Юнайтед е основната трансферна цел на "партенопеите" за януари, твърди "Гадзета дело Спорт".
През последните дни са били осъществени нови контакти с антуража на футболиста, за да се потвърди отново интересът към сделката, който е взаимен.
Наполи се стреми да подсили халфовата си линия заради контузията на Кевин Де Бройне, който след претърпяната операция няма да бъде на разположение преди февруари. Освен това, Андре-Франк Замбо Ангиса, безспорно най-добрият играч на тима от началото на сезона, ще бъде ангажиран с Купата на африканските нации между декември и януари.
Самият Мейну настоява да бъде пуснат под наем, за да получи повече игрово време, каквото не намира при „червените дяволи“, и така да увеличи шансовете си за участие на предстоящото Световно първенство. До момента той е играл твърде малко: 138 минути в 7 мача в Премиър лийг, без нито веднъж да е бил титуляр, плюс един цял мач в "Карабао Къп".
Ръководствата на Наполи и Манчестър Юнайтед поддържат отлични отношения покрай сделките, които пратиха на "Диего Армандо Марадона" Скот Мактоминей и Расмус Хойлунд.
Снимки: Imago