  Рой Кийн определи брата на Коби Мейну като "идиот"

  18 дек 2025 | 17:59
Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Рой Кийн призова Коби Мейну да се бори за титулярното си място, вместо да се опитва да форсира трансфера си в друг клуб, като в добавка нарече неговият брат "идиот" за решението му да се появи на "Олд Трафорд" с фланелка с надпис "Освободете Коби Мейну".

Талантът рядко попада в плановете на Рубен Аморим и още през лятото искаше да премине в друг отбор, за да играе повече. Праз тази кампания той има 11 мача в Премиър лийг, но всичките като резерва. Единственият му старт бе в злополучния двубой с Гримсби Таун за "Карабао Къп" през август.

Според италианските медии той вече се е разбрал с Наполи, който иска да го вземе под наем през януари. "Скай спортс" обаче твърди, че клубът няма желание нито да го продава, нито да го преотстъпва и само някоя изключителна оферта може да промени това.

"Искате да ми кажете, че той не може да седи там още шест месеца? Може би си мисли, че и мениджърът ще напусне през лятото. Той е на 20 години. Както лошо има да седи в клуба и да учи занаята си, дори да не получава шанс. Всички ние трябваше да го правим.

Понякога просто трябва да докажеш на мениджъра, че греши. Джейми (Карагър) заяви, че никога не се е чувствал като сигурен титуляр в Ливърпул, аз никога не съм се чувствал така в Юнайтед. Всеки ден е твоят шанс да се докажеш на мениджъра. Трябва да го осъзнае. И когато той кара този идиот брат му да прави всичко това... Дори не бива да обръщаме внимание на тези неща. Понякога просто си заобиколен от идиоти, особено в семействата", заяви Кийн.

