Рой Кийн определи брата на Коби Мейну като "идиот"

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Рой Кийн призова Коби Мейну да се бори за титулярното си място, вместо да се опитва да форсира трансфера си в друг клуб, като в добавка нарече неговият брат "идиот" за решението му да се появи на "Олд Трафорд" с фланелка с надпис "Освободете Коби Мейну".
Талантът рядко попада в плановете на Рубен Аморим и още през лятото искаше да премине в друг отбор, за да играе повече. Праз тази кампания той има 11 мача в Премиър лийг, но всичките като резерва. Единственият му старт бе в злополучния двубой с Гримсби Таун за "Карабао Къп" през август.
Братът на Коби Мейно публично го защити, но така може повече да навреди на кариерата му
Според италианските медии той вече се е разбрал с Наполи, който иска да го вземе под наем през януари. "Скай спортс" обаче твърди, че клубът няма желание нито да го продава, нито да го преотстъпва и само някоя изключителна оферта може да промени това.
"Искате да ми кажете, че той не може да седи там още шест месеца? Може би си мисли, че и мениджърът ще напусне през лятото. Той е на 20 години. Както лошо има да седи в клуба и да учи занаята си, дори да не получава шанс. Всички ние трябваше да го правим.
Понякога просто трябва да докажеш на мениджъра, че греши. Джейми (Карагър) заяви, че никога не се е чувствал като сигурен титуляр в Ливърпул, аз никога не съм се чувствал така в Юнайтед. Всеки ден е твоят шанс да се докажеш на мениджъра. Трябва да го осъзнае. И когато той кара този идиот брат му да прави всичко това... Дори не бива да обръщаме внимание на тези неща. Понякога просто си заобиколен от идиоти, особено в семействата", заяви Кийн.