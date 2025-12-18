Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Шеф на Наполи коментира слуховете за привличането на Мейну и завръщането на Распадори в Серия "А"

Шеф на Наполи коментира слуховете за привличането на Мейну и завръщането на Распадори в Серия "А"

  • 18 дек 2025 | 22:20
  • 189
  • 0
Шеф на Наполи коментира слуховете за привличането на Мейну и завръщането на Распадори в Серия "А"

Спортният директор на Наполи Джовани Мана коментира слуховете за интерес на италианския шампион към полузащитника на Манчестър Юнайтед Коби Мейну. Той също така изрази съмнение, че бившият нападател на тима Джакомо Распадори ще се завърне в Серия "А" още през януари, за да облече екипа на Рома.

Мейну? Винаги съм казвал, че трябва да бъдем много внимателни. Все пак имаме мнозина играчи, които ще се върнат. Що се отнася до Распадори, не мисля, че ще напусне Атлетико Мадрид. Джакомо ни е дал толкова много, както и ние на него. Дали Ромелу Лукаку е като ново попълнение за нас? Той все още не е готов, но определено е важно, че е обратно в състава. Настоящата ни форма? Никога не сме имали вътрешни проблеми. Напротив, винаги сме били компактни и задружни въпреки някои по-малко позитивни резултати. Доволни и спокойни сме от работата на треньора и тима“, коментира Мана преди полуфинала на Наполи срещу Милан за Суперкупа на Италия.

Снимки: Gettyimages

