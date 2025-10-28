Популярни
  Манчестър Юнайтед няма да уважи молбите на Зиркзее и Мейну

Манчестър Юнайтед няма да уважи молбите на Зиркзее и Мейну

  • 28 окт 2025 | 12:06
  • 3592
  • 0
Манчестър Юнайтед няма да уважи молбите на Зиркзее и Мейну

Манчестър Юнайтед няма да удовлетвори желанията на Джошуа Зиркзее и Коби Мейну за изходящи трансфери през януари. Първият има общо 90 минути в пет срещи от началото на сезона, като не е започвал като титуляр от месец април. Англичанинът има общо осем участия от началото на кампанията, но стартира само при загубата от Гримзби Таун в турнира за Купата на лигата. Двамата искат повече игрово време и затова настояват да преминат в други клубове по време на зимния трансферен прозорец.

От “Олд Трафорд” обаче няма да удовлетворят желанията им. Причината за това е, че Рубен Аморим смята да ги използва повече през декември и януари, тъй като Брайън Мбемо и Амад Диало ще бъдат повикани съответно в националните отбори на Камерун и Кот д'Ивоар за Купата на Африка. Същото важи и за Нусаир Мазрауи, който ще е част от селекцията на Мароко.

Турнирът започва на 21 декември и завършва на 18 януари. Зимният трансферен прозорец пък затваря на 2 февруари.

Снимки: Imago

