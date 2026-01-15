Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Рафиня играл с контузия на финала срещу Реал Мадрид

Рафиня играл с контузия на финала срещу Реал Мадрид

  • 15 яну 2026 | 21:47
  • 807
  • 0
Рафиня играл с контузия на финала срещу Реал Мадрид

Нападателят на Барселона Рафиня е играл с контузия във финала за Суперкупата на Испания срещу Реал Мадрид (3:2), съобщава Sport.es.

Според източника, играчът изпитвал болки в лявото бедро още на 3 януари по време на мача от испанското първенство срещу Еспаньол (2:0), което е доведе до смяната му в 64-ата минута. Въпреки това, Рафиня игра в Суперкупата и отбеляза по два гола на полуфиналите и финала.

29-годишният нападател е изиграл 17 мача през сезон 2025/26, в които е отбелязал 11 гола и е дал четири асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кристиано Роналдо е с най-високи приходи сред спортистите за изминалата година

Кристиано Роналдо е с най-високи приходи сред спортистите за изминалата година

  • 15 яну 2026 | 19:24
  • 5320
  • 1
Потвърдено: без "Закона на Венгер", но се готвят важни промени при ВАР

Потвърдено: без "Закона на Венгер", но се готвят важни промени при ВАР

  • 15 яну 2026 | 18:52
  • 5405
  • 3
Наполи иска да се раздели с нападател и да му вземе заместник

Наполи иска да се раздели с нападател и да му вземе заместник

  • 15 яну 2026 | 18:48
  • 6449
  • 0
Тотнъм загуби Ричарлисон за седем седмици

Тотнъм загуби Ричарлисон за седем седмици

  • 15 яну 2026 | 18:43
  • 1894
  • 1
Атлетико Мадрид удължи договора на сина на Чоло

Атлетико Мадрид удължи договора на сина на Чоло

  • 15 яну 2026 | 18:35
  • 1454
  • 0
АЕК глоби Мартин Георгиев още преди дебюта му

АЕК глоби Мартин Георгиев още преди дебюта му

  • 15 яну 2026 | 17:53
  • 12343
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Ботев не признава решението на СТК за Око-Флекс - ето какво предприеха пловдивчани

Ботев не признава решението на СТК за Око-Флекс - ето какво предприеха пловдивчани

  • 15 яну 2026 | 20:12
  • 13632
  • 87
Око-Флекс: Левски е правилното място за мен

Око-Флекс: Левски е правилното място за мен

  • 15 яну 2026 | 22:36
  • 2243
  • 9
Сантандер 0:0 Барселона, пропуск на Рашфорд

Сантандер 0:0 Барселона, пропуск на Рашфорд

  • 15 яну 2026 | 23:16
  • 7459
  • 16
Комо 1:2 Милан, Рабио донесе пълен обрат за гостите

Комо 1:2 Милан, Рабио донесе пълен обрат за гостите

  • 15 яну 2026 | 21:45
  • 4219
  • 9
БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

  • 15 яну 2026 | 18:03
  • 28145
  • 96
Милър-Макинтайър и Звезда в люта битка с Олимпия в Милано

Милър-Макинтайър и Звезда в люта битка с Олимпия в Милано

  • 15 яну 2026 | 23:08
  • 3291
  • 2