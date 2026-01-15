Рафиня играл с контузия на финала срещу Реал Мадрид

Нападателят на Барселона Рафиня е играл с контузия във финала за Суперкупата на Испания срещу Реал Мадрид (3:2), съобщава Sport.es.

Според източника, играчът изпитвал болки в лявото бедро още на 3 януари по време на мача от испанското първенство срещу Еспаньол (2:0), което е доведе до смяната му в 64-ата минута. Въпреки това, Рафиня игра в Суперкупата и отбеляза по два гола на полуфиналите и финала.

29-годишният нападател е изиграл 17 мача през сезон 2025/26, в които е отбелязал 11 гола и е дал четири асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages