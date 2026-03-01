Айнтрахт продължи възхода си при Риера след силно включване от пейката

Айнтрахт (Франкфурт) продължи възхода си при новия си треньор Алберт Риера и спечели с 2:0 срещу съседите в класирането Фрайбург в мач от 24-тия кръг на Бундеслигата. Ключово за успеха на “франките” се оказа включването от пейката на алжирския национал Чаиби Фарес, който веднага вкара гол (64’) и асистира за попадението на Жан Бахоя (81’).

Така Айнтрахт изпревари противника си и вече заема 7-о място с 34 точки. Фрайбург записа трета поредна загуба при гостуване без да отбележи гол и е с пункт по-малко.

Срещата започна с контузия на вратаря на домакините Кауа, който бе принудително заменен от Михаел Цетерер. Иначе “франките” имаха първият добър шанс в двубоя, когато в 24-ата минута Йонатан Буркарт стреля опасно от наказателното поле, но ударът му бе отразен от Ноа Атуболу. В края на първата част пък Фрайбург имаше златна възможност да открие, но ударът на Игор Матанович с глава срещна страничната греда на домакините.

През втората част обаче домакините изковаха успеха си. Току-що влезлият Чаиби Фарес получи пас от Намди Колинс в 64-ата минута и с много точен удар не остави шансове на Атуболу - 1:0 за домакините. Алжирецът определено бе героят за отбора си, след като освен гола си влезе и в ролята на асистент. Фарес подаде отлично към Жан Бахоя, който с красив удар в далечния ъгъл удвои аванса на тима си - 2:0.

Следвай ни:

Снимки: Imago