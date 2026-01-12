Рафиня: Ханзи Флик е човекът, който промени всичко за мен

Бразилският нападател Рафиня бе героят за Барселона с два гола при успеха над Реал Мадрид с 3:2 във финала за Суперкупата на Испания. Той отново изтъкна ролята на германския треньор Ханзи Флик за възраждането си в испанския отбор.

"Винаги съм казвал, че Ханзи Флик е човекът, който промени всичко за мен. Аз бях напът да напусна отбора, бях с единия крак навън. И това, което направи разликата, е, че той дойде и говори лично с мен. Обясни ми, че разчита на мен заради отбора, каза ми, че ще бъда важен играч", коментира бразилецът след победата.

"Мисля, че това, от което има нужда един играч, е треньорът да му има пълно доверие, за да си върши работата. Няма значение какво казват хората. Той ми даде доверието, от което имах нужда. След това вече можех да работя спокойно и да правя това, което мога най-добре. Така давам най-доброто за отбора. В крайна сметка, когато работим добре, нещата се нареждат", каза още Рафиня.

❤️‍🩹 Raphinha: “If Hansi Flick didn't come I would have left Barça. He changed everything”.



“He told me I was going to be important. This is what a player needs. Confidence”.@fcbarcelona 🎥 pic.twitter.com/EBqCuHeT9c — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2026

