Торино показа различно лице в дебюта на новия си треньор

Левски с шампионски обрат на "Герена" - на живо с отзивите след 4:3 над Локомотив (Сф)
  1. Sportal.bg
  2. Торино
  • 1 март 2026 | 21:03
  • 104
  • 0
Отборът на Торино записа победа с 2:0 при домакинството си на Лацио в двубой от 27-ия кръг на Серия "А". Така “биковете” прекъснаха негативната си поредица от четири срещи без успех във всички турнири още в дебюта на своя нов треньор Роберто Д’Аверса. Освен това те не бяха побеждавали този съперник в предишните си пет мача с него.

Торинци бяха по-настойчивият тим през първото полувреме и това даде резултат в 21-вата минута, когато блокиран удар на Дуван Сапата се превърна в асистенция за Джовани Симеоне, чийто изстрел не беше изчистен навреме от Провстгаард за 1:0. Другото попадение дойде в 53-тата минута, когато Сапата беше точен с глава след центриране на Рафаел Обрадор. Чак след това гостите поеха инициативата, но техният им натиск не доведе до промяна в развитието на двубоя.

Така Торино събра 30 точки и се изкачи на 14-ата позиция в класирането, където Лацио е на 10-ото място със своите 34 пункта след четвъртия си пореден шампионатен мач без победа.

Снимки: Gettyimages

