Левандовски: Играхме добре и в двете полувремена, важното е, че спечелихме!

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски заяви след триумфа за Суперкупата на Испания, че Реал Мадрид е играл много нисък блок, което е затруднило изключително много каталунците.
“Много съм щастлив. Имаме още една титла. Да спечелиш срещу Реал Мадрид винаги е страхотно. Играхме добре и в двете полувремена. Важното е, че спечелихме.
Реал Мадрид игра с много нисък блок и ние се опитахме да намерим пространства за отбелязването на голове. Нужно ни беше търпение. Много съм щастлив, че спечелихме.
Рафиня винаги е там в правилните моменти. Много е опасен. Спечелихме като отбор”, каза Левандовски.