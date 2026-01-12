Популярни
  Левандовски: Играхме добре и в двете полувремена, важното е, че спечелихме!

Левандовски: Играхме добре и в двете полувремена, важното е, че спечелихме!

  • 12 яну 2026 | 01:04
  • 322
  • 0
Левандовски: Играхме добре и в двете полувремена, важното е, че спечелихме!

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски заяви след триумфа за Суперкупата на Испания, че Реал Мадрид е играл много нисък блок, което е затруднило изключително много каталунците.

“Много съм щастлив. Имаме още една титла. Да спечелиш срещу Реал Мадрид винаги е страхотно. Играхме добре и в двете полувремена. Важното е, че спечелихме.

Реал Мадрид игра с много нисък блок и ние се опитахме да намерим пространства за отбелязването на голове. Нужно ни беше търпение. Много съм щастлив, че спечелихме.

Рафиня винаги е там в правилните моменти. Много е опасен. Спечелихме като отбор”, каза Левандовски.

