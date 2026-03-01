Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Почина първият треньор на Марадона в Италия и последен такъв на Платини

Бившият италиански футболист и треньор Рино Маркези днес почина на 88-годишна възраст, съобщават местните медии.

Маркези играеше на позицията централен защитник, като футболната му кариера протече от края на 50-те до началото на 70-те години на миналия век. Той носеше екипите на Фанфула, Аталанта, Фиорентина, Лацио и Прато, като най-голям отпечатък остави при “виолетовите”, с които спечели две Купи на Италия, един трофей в КНК и една Купа Митропа. Бившият бранител дори стигна до националния тим на Италия, за който има два мача.

След като се оттегля като футболист, Маркези навлиза в треньорската професия, с която се занимава 21 години до 1994-та. Така той е бил наставник на Монтеварки, Мантова, Тернана, Авелино, Наполи (два пъти), Интер, Комо (два пъти), Ювентус, Удинезе, Венеция, СПАЛ и Лече. Именно италианецът е първият треньор на Диего Марадона при “партенопеите”, както и последният такъв на Мишел Платини, който прекратява кариерата си в “Старата госпожа”. Така той е сред малцината наставници, имали възможността да тренират и двете футболни легенди.

