Почина първият треньор на Марадона в Италия и последен такъв на Платини

Бившият италиански футболист и треньор Рино Маркези днес почина на 88-годишна възраст, съобщават местните медии.

Маркези играеше на позицията централен защитник, като футболната му кариера протече от края на 50-те до началото на 70-те години на миналия век. Той носеше екипите на Фанфула, Аталанта, Фиорентина, Лацио и Прато, като най-голям отпечатък остави при “виолетовите”, с които спечели две Купи на Италия, един трофей в КНК и една Купа Митропа. Бившият бранител дори стигна до националния тим на Италия, за който има два мача.

Tutta la Fiorentina si unisce al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, storico calciatore gigliato e vincitore, con la maglia viola, di due Coppa Italia ed una Coppa delle Coppe. pic.twitter.com/4wj5hXrED3 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 1, 2026

След като се оттегля като футболист, Маркези навлиза в треньорската професия, с която се занимава 21 години до 1994-та. Така той е бил наставник на Монтеварки, Мантова, Тернана, Авелино, Наполи (два пъти), Интер, Комо (два пъти), Ювентус, Удинезе, Венеция, СПАЛ и Лече. Именно италианецът е първият треньор на Диего Марадона при “партенопеите”, както и последният такъв на Мишел Платини, който прекратява кариерата си в “Старата госпожа”. Така той е сред малцината наставници, имали възможността да тренират и двете футболни легенди.

Ci ha lasciato #RinoMarchesi, il primo allenatore di Maradona al Napoli, ma anche elegante tecnico dell’Inter,della Juventus, del Como. Un vero gentleman, un amico indimenticabile.Aveva 88 https://t.co/MUfwWCflLA grande Rino pic.twitter.com/iPqR0Ga1uU — bruno longhi (@bruno_longhi) March 1, 2026

Снимки: Imago