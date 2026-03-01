Колина: 10 секунди щяха да спестят една кошмарна седмица

Шефът на Съдийската комисия на ФИФА Пиерлуиджи Колина коментира въвеждането на най-новите промени във футболните правила. Една от тях е свързана с намесата на ВАР при втори жълт картон, като нуждата от нея се видя в последното дерби между Интер и Ювентус при изгонването на Пиер Калюлю.

“Само 10 секунди щяха да са достатъчни, за да се избегне една кошмарна седмица. Ако някой ме беше послушал още преди три години, нещата щяха да са по-добре. Обсъждаме темата за втория жълт картон години наред и, за съжаление, досега никой не я приемаше за приоритет, което е жалко. Надявам се, че сега дори скептиците са се убедили: отсега нататък ще правим промени преди да се е случило нещо подобно. Когато решихме да изпробваме ВАР през 2016 година, технологията беше много различна. Протоколът беше създаден от нищото и беше вдъхновен от други спортове като ръгбито, а видеоасистентите нямаха никакъв предишен опит. Днес обаче ситуацията е доста различна”, заяви Колина пред “Гадзета дело спорт”.

Той също така говори и за новите мерки за намаляване на бавенето на времето. “Целта е да елиминираме или поне максимално да намалим губенето на време, което вреди на футболния спектакъл. Миналата година въведохме правилото за осем секунди, в които вратарят може да задържа топката. То беше много успешно, като в много малко случаи се стига до отсъждане на корнер. Така че тази мярка проработи. Предвид количеството време, което се губи при толкова много аутове и преки свободни удари, решихме, че имаше нужда от решение. Корнерът винаги е подновяване на играта, което губи определено време. Обикновено трябва да чакаш централните бранители да дойдат, а изпълнителят да измине ширината на терена. През това време път можеш да погледнеш кадър и да осъзнаеш, че си допуснал грешка. Има ли смисъл да дадеш корнер и да се надяваш да не се стигне до гол? Много по-добре е да коригираш първоначалното решение и да го забавиш”, добави легендарният рефер.

