Мбапе играл срещу Барселона, за да спаси работата на Алонсо

Килиан Мбапе се е опитал да спаси работата на треньора Чаби Алонсо в Реал Мадрид, съобщава вестник “Екип”. Звездата на "белите" се съгласи да влезе като резерва във финала за Суперкупата на Испания срещу Барселона (2:3) миналата неделя, въпреки риска от усложнение на контузията му в коляното.

Испанският наставник се раздели с клуба в деня след загубата от каталунците. В информацията на “Екип” се отбелязва, че отношенията между Алонсо и Мбапе са били отлични още от самото начало. Алонсо е казал на шефовете на 15-кратния клубен шампион на Европа, че те не трябва да дават толкова много власт на футболистите. Специалистът е останал изненадан, че клубът винаги е заемал страната на играчите, а не на треньора.

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé tried to SAVE Xabi Alonso's job.



He knew that if Xabi lost the Supercopa, he would likely be fired.



That's why Kylian took a flight to Saudi and did everything to force himself to play to try to save Xabi. @lequipe pic.twitter.com/R4dheeUKv4 — Madrid Zone (@theMadridZone) January 13, 2026

"Ще те запомня като треньор, който имаше ясни идеи и знаеше много за футбола. Беше удоволствие да се уча от теб. Благодаря ти, че ми се довери от първия ден", е посланието на Мбапе към Алонсо в социалните мрежи.

Мадридчани оттук нататък ще бъдат водени от Алваро Арбелоа.

