Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Мбапе играл срещу Барселона, за да спаси работата на Алонсо

Мбапе играл срещу Барселона, за да спаси работата на Алонсо

  • 14 яну 2026 | 17:55
  • 3132
  • 0

Килиан Мбапе се е опитал да спаси работата на треньора Чаби Алонсо в Реал Мадрид, съобщава вестник “Екип”. Звездата на "белите" се съгласи да влезе като резерва във финала за Суперкупата на Испания срещу Барселона (2:3) миналата неделя, въпреки риска от усложнение на контузията му в коляното.

Испанският наставник се раздели с клуба в деня след загубата от каталунците. В информацията на “Екип” се отбелязва, че отношенията между Алонсо и Мбапе са били отлични още от самото начало. Алонсо е казал на шефовете на 15-кратния клубен шампион на Европа, че те не трябва да дават толкова много власт на футболистите. Специалистът е останал изненадан, че клубът винаги е заемал страната на играчите, а не на треньора.

"Ще те запомня като треньор, който имаше ясни идеи и знаеше много за футбола. Беше удоволствие да се уча от теб. Благодаря ти, че ми се довери от първия ден", е посланието на Мбапе към Алонсо в социалните мрежи.

Мбапе към Чаби Алонсо: Научих много, благодаря за доверието
Мбапе към Чаби Алонсо: Научих много, благодаря за доверието

Мадридчани оттук нататък ще бъдат водени от Алваро Арбелоа.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Защитник на Леверкузен се завърна от Купата на африканските нации с контузия

Защитник на Леверкузен се завърна от Купата на африканските нации с контузия

  • 14 яну 2026 | 13:45
  • 683
  • 0
Тотнъм близо до привличането на защитник от Бразилия

Тотнъм близо до привличането на защитник от Бразилия

  • 14 яну 2026 | 13:09
  • 1079
  • 0
Раниери обясни защо Рома се отказа от Распадори

Раниери обясни защо Рома се отказа от Распадори

  • 14 яну 2026 | 12:53
  • 1867
  • 0
Алегри стана поредният факлоносец на Милано Кортина 2026

Алегри стана поредният факлоносец на Милано Кортина 2026

  • 14 яну 2026 | 12:19
  • 594
  • 0
Странната причина за разрива, довел до уволнението на Енцо Мареска

Странната причина за разрива, довел до уволнението на Енцо Мареска

  • 14 яну 2026 | 11:37
  • 5206
  • 0
Карик: Отчаясно искам да се справим добре, феновете трябва да се наслаждават, когато гледат отбора

Карик: Отчаясно искам да се справим добре, феновете трябва да се наслаждават, когато гледат отбора

  • 14 яну 2026 | 11:21
  • 1779
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА стартира със загуба от поляци

ЦСКА стартира със загуба от поляци

  • 14 яну 2026 | 18:15
  • 35626
  • 131
Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

  • 14 яну 2026 | 15:34
  • 31370
  • 40
Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

  • 14 яну 2026 | 16:49
  • 22588
  • 11
Христо Янев: Имаме много работа за вършене

Христо Янев: Имаме много работа за вършене

  • 14 яну 2026 | 18:29
  • 2237
  • 3
Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

  • 14 яну 2026 | 12:43
  • 67089
  • 209
"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

  • 14 яну 2026 | 14:03
  • 25411
  • 57