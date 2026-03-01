Севиля се справи с пасив от два гола и стигна до точка в градското дерби

Дербито на Севиля завърши без победител. Бетис имаше предимство през първото полувреме и водеше с 2:0 на почивката, но Севиля успя да стигне до крайното 2:2 след по-добра игра след почивката.

Бетис стартира силно мача и още във втората минута стигна до добра възмонжност, но Ез Абде не отправи добър удар. Тимът на Мануел Пелегрини доминираше и поведе в 16-ата минута. Тогава пробив на Абде завърши с подаване към Ернандес. Неговият удар бе блокиран, но Антони прати топката в мрежата след акробатично изпълнение. Севиля опита да реагира и стигна до точен удар, дело на Акор Адамс, но той не затрудни вратаря. Домакините стигнаха до втори гол в 37-ата минута. Прекрасна комбинация завърши с отлично подаване на Абде към Фидалго, който завърши с прецизен удар.

16' Real Betis 1-0 Sevilla

37' Real Betis 2-0 Sevilla

62' Real Betis 2-1 Sevilla

85' Real Betis 2-2 Sevilla pic.twitter.com/BTgkygKkyR — Offsider (@Offsider_ES) March 1, 2026

След почивката Севиля заигра по-активно, но не успяваше да създаде чисти положения. Алексис Санчес върна интригата в 62-ата минута. Ветеранът се разписа след отличен удар с глава след центриране на резервата Осо. Бетис остана пасивен и след като получи попадението с надеждата да пази преднината си. Вратарят на домакините направи отлично спасяване в 77-ата минута след удар на Адамс. По-добрата игра на домакините доведе до изравнителен гол в 85-ата минута след прекрасен удар на резервата Исаак Ромеро.

Бетис можеше много бързо да отговори. Абде навлезе в наказателното поле и стреля, а топката се удари в гредата. В добавеното време пък Адамс пропусна страхотна възможност да донесе победата на гостите. Той се озова сам срещу вратаря, но не успя да го преодолее, а при втория му опит бранител блокира удара му.

Следвай ни:

Снимки: Imago