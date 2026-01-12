Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Банско приема елита на световния сноуборд
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

  • 12 яну 2026 | 10:57
  • 3112
  • 7
Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

Ядосаният от загубата Килиан Мбапе призова своите съотборници от Реал Мадрид да не правят шпалир на тима на Барселона, който в неделя вечер надви “кралете” във финала за Суперкупата на Испания. “Белите” отстъпиха с 2:3 в Джеда и трябваше да се задоволят със сребърните медали. Когато състезателите на Реал отидоха да си получават медалите, футболистите на Барса им направиха шпалир. После обаче не последва същото, като точно Мбапе беше в основата на отказа.

От видеа в социалните мрежи се вижда как французинът призовава колегите си да се прибират, докато каталунците се подготвят да получат приза си. Макар да нямаше шпалир от страна на Реал, част от играчите в бяло останаха на терена, когато съперникът вдигна купата, но след това на секундата си тръгнаха.

Самият Мбапе се появи като резерва, след като лекуваше травма, заради която пропусна полуфинала.

Алонсо: Отборът показа характер
Алонсо: Отборът показа характер
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона спечели десет поредни победи за първи път от 2016 г.

Барселона спечели десет поредни победи за първи път от 2016 г.

  • 12 яну 2026 | 07:57
  • 2875
  • 0
Куртоа похвали представянето на Винисиус в Суперкупата

Куртоа похвали представянето на Винисиус в Суперкупата

  • 12 яну 2026 | 07:43
  • 2148
  • 0
Лапорта: Не се поколебахме, хареса ми играта

Лапорта: Не се поколебахме, хареса ми играта

  • 12 яну 2026 | 07:38
  • 1804
  • 0
Артета: Трябваше да намерим начин да доминираме

Артета: Трябваше да намерим начин да доминираме

  • 12 яну 2026 | 07:23
  • 1131
  • 0
Алонсо: Отборът показа характер

Алонсо: Отборът показа характер

  • 12 яну 2026 | 07:06
  • 3962
  • 13
Флик: Мачовете срещу Реал Мадрид винаги са невероятни

Флик: Мачовете срещу Реал Мадрид винаги са невероятни

  • 12 яну 2026 | 06:25
  • 6514
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

  • 12 яну 2026 | 09:51
  • 10369
  • 4
Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

  • 11 яну 2026 | 23:04
  • 74696
  • 1005
Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

  • 12 яну 2026 | 10:55
  • 1337
  • 2
Ливърпул ще търси първа победа за 2026 г. срещу третодивизионния Барнзли

Ливърпул ще търси първа победа за 2026 г. срещу третодивизионния Барнзли

  • 12 яну 2026 | 08:07
  • 4443
  • 0
Балкан приема Миньор 2015 в търсене на поредна победа в непревземаемата си крепост

Балкан приема Миньор 2015 в търсене на поредна победа в непревземаемата си крепост

  • 12 яну 2026 | 07:14
  • 4689
  • 0
Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава

Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава

  • 11 яну 2026 | 23:47
  • 34562
  • 19