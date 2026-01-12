Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

Ядосаният от загубата Килиан Мбапе призова своите съотборници от Реал Мадрид да не правят шпалир на тима на Барселона, който в неделя вечер надви “кралете” във финала за Суперкупата на Испания. “Белите” отстъпиха с 2:3 в Джеда и трябваше да се задоволят със сребърните медали. Когато състезателите на Реал отидоха да си получават медалите, футболистите на Барса им направиха шпалир. После обаче не последва същото, като точно Мбапе беше в основата на отказа.

От видеа в социалните мрежи се вижда как французинът призовава колегите си да се прибират, докато каталунците се подготвят да получат приза си. Макар да нямаше шпалир от страна на Реал, част от играчите в бяло останаха на терена, когато съперникът вдигна купата, но след това на секундата си тръгнаха.

Самият Мбапе се появи като резерва, след като лекуваше травма, заради която пропусна полуфинала.

