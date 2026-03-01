Обрат остави Лайпциг близо до топ 4

Отборът на РБ Лайпциг стигна до важен успех с 2:1 при гостуването си на тима на Хамбургер ШФ в среща от 24-ия кръг на германската Бундеслига. С тази победа гостите продължиха да поддържат близката дистанция до първите четири отбора в класирането.

Междувременно третият Хофенхайм направи грешна стъпка при домакинството си на Санкт Паули, което заплете интригата за квотите, даващи право на участие в Шампионската лига, още по-сериозно десетина кръга преди края на шампионата.

Санкт Паули надхитри третия в Бундеслигата и изплува от опасната зона

Хамбургер от своя страна може и да е на 11-то място, но все още е прекалено близо до тройката на дъното и ще продължи да се бори до края, за да не се завърне скоростно във втория ешелон.

Иначе новаците можеха и да стигнат поне до точка от този мач, тъй като поведоха с гол на Фабио Виейра в 22-рата минута.

До края на полувремето обаче гостите успяха да изравнят след попадението в 36-ата минута на Ромуло, който се превърна в пълен герой за своите, давайки решителния пас за гола на Ян Диоманде, осъществил обрата в 50-ата минута.

Ромуло можеше да убие интригата съвсем в 62-рата минута, когато неговият тим получи правото да изпълни дузпа и той застана зад топката, но пропусна при удара от бялата точка. След изпълнението той получи и жълт картон, а до края нови голове не паднаха и играчите от Лайпциг се поздравиха с ценен успех.

Поражението прекрати силната серия от шест поредни мача без загуба за Хамбургер ШФ, който ще има шанс да се върне към позитивните резултати в междинния кръг през идната седмица на 4-и март от 21:30 часа българско време при домакинството на вицешампиона Байер (Леверкузен).



Три дни по-късно, на 7-и март (събота) от 16:30 часа, РБ Лайпциг ще приеме Аугсбург.