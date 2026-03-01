Обрат остави Лайпциг близо до топ 4

Популярни
Отборът на РБ Лайпциг стигна до важен успех с 2:1 при гостуването си на тима на Хамбургер ШФ в среща от 24-ия кръг на германската Бундеслига. С тази победа гостите продължиха да поддържат близката дистанция до първите четири отбора в класирането.

Междувременно третият Хофенхайм направи грешна стъпка при домакинството си на Санкт Паули, което заплете интригата за квотите, даващи право на участие в Шампионската лига, още по-сериозно десетина кръга преди края на шампионата.

Санкт Паули надхитри третия в Бундеслигата и изплува от опасната зона
Санкт Паули надхитри третия в Бундеслигата и изплува от опасната зона

Хамбургер от своя страна може и да е на 11-то място, но все още е прекалено близо до тройката на дъното и ще продължи да се бори до края, за да не се завърне скоростно във втория ешелон.

Иначе новаците можеха и да стигнат поне до точка от този мач, тъй като поведоха с гол на Фабио Виейра в 22-рата минута.

До края на полувремето обаче гостите успяха да изравнят след попадението в 36-ата минута на Ромуло, който се превърна в пълен герой за своите, давайки решителния пас за гола на Ян Диоманде, осъществил обрата в 50-ата минута.

Ромуло можеше да убие интригата съвсем в 62-рата минута, когато неговият тим получи правото да изпълни дузпа и той застана зад топката, но пропусна при удара от бялата точка. След изпълнението той получи и жълт картон, а до края нови голове не паднаха и играчите от Лайпциг се поздравиха с ценен успех.

Поражението прекрати силната серия от шест поредни мача без загуба за Хамбургер ШФ, който ще има шанс да се върне към позитивните резултати в междинния кръг през идната седмица на 4-и март от 21:30 часа българско време при домакинството на вицешампиона Байер (Леверкузен).

Три дни по-късно, на 7-и март (събота) от 16:30 часа, РБ Лайпциг ще приеме Аугсбург.

Севиля се справи с пасив от два гола и стигна до точка в градското дерби

Севиля се справи с пасив от два гола и стигна до точка в градското дерби

  • 1 март 2026 | 21:47
  • 769
  • 0
Ювентус не се предаде до самия край и оцеля в трилър с шест гола срещу Рома на "Олимпико"

Ювентус не се предаде до самия край и оцеля в трилър с шест гола срещу Рома на "Олимпико"

  • 1 март 2026 | 23:38
  • 5654
  • 15
Почина първият треньор на Марадона в Италия и последен такъв на Платини

Почина първият треньор на Марадона в Италия и последен такъв на Платини

  • 1 март 2026 | 21:21
  • 4501
  • 0
Торино показа различно лице в дебюта на новия си треньор

Торино показа различно лице в дебюта на новия си треньор

  • 1 март 2026 | 21:03
  • 1451
  • 0
Айнтрахт продължи възхода си при Риера след силно включване от пейката

Айнтрахт продължи възхода си при Риера след силно включване от пейката

  • 1 март 2026 | 20:40
  • 905
  • 0
Колина: 10 секунди щяха да спестят една кошмарна седмица

Колина: 10 секунди щяха да спестят една кошмарна седмица

  • 1 март 2026 | 20:34
  • 7839
  • 0
Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

  • 1 март 2026 | 19:14
  • 127170
  • 629
Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

  • 1 март 2026 | 17:31
  • 46038
  • 125
Веласкес: Все едно се играха три-четири мача днес

Веласкес: Все едно се играха три-четири мача днес

  • 1 март 2026 | 19:47
  • 13725
  • 31
Арсенал се справи във важен тест, ъгловите удари отново бяха решителни

Арсенал се справи във важен тест, ъгловите удари отново бяха решителни

  • 1 март 2026 | 20:29
  • 22824
  • 56
Ювентус не се предаде до самия край и оцеля в трилър с шест гола срещу Рома на "Олимпико"

Ювентус не се предаде до самия край и оцеля в трилър с шест гола срещу Рома на "Олимпико"

  • 1 март 2026 | 23:38
  • 5654
  • 15
Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

  • 1 март 2026 | 18:01
  • 25759
  • 68