Тудор: Липсва ни качеството да вкараме гол

Мениджърът на Тотнъм Игор Тудор нападна собствените си играчи след поражението с 1:2 от Фулъм.

“Проблемите са много по-големи, проблемите са много по-големи. Сложна ситуация е. Много проблеми, не мога да ви кажа нищо ново. Нищо ново. Трябва да открием гласовете във всеки от нас”, каза Тудор.

Раул Хименес поведе Фулъм към успех на "Стейдиъм ъф Лайт"

“Шпорите” загубиха за втори път под ръководството на Тудор и остават в близост от опасната зона.

“Повече индивидуалност, повече желание за действие, преди да реагираме, много неща. Липсва ни качеството да вкараме гол, липсва ни в центъра, за да тичаме, и ни липсва отзад, за да останем там, да страдаме и да не допуснем гол. Така че, невероятна ситуация”, каза още Тудор.