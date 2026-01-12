Ямал спря лайв от съблекалнята: Това не трябва да се вижда

По време на празненствата след спечелването на турнира за Суперкупата на Испания Ламин Ямал се беше включил на живо в Инстаграм от съблекалнята на Барселона. В един момент обаче нападателят на каталунците рязко спря стрийма.

Оказа се, че докато излъчва, на заден фон се вижда как резервният вратар Войчех Шчесни пуши цигара. “О, не, това не трябва да се вижда”, каза Ямал и на секундата прекрати излъчването.

Полският ветеран е известен със страстта си към цигарите, но пушенето в съблекалните е забранено.

Тимът на Ханзи Флик спечели срещу Реал Мадрид с 3:2 и защити трофея си от Суперкупата на Испания.

Lamine Yamal toying with Real Madrid. pic.twitter.com/5QFDnfmgo9 — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) January 11, 2026