Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Ямал спря лайв от съблекалнята: Това не трябва да се вижда

Ямал спря лайв от съблекалнята: Това не трябва да се вижда

  • 12 яну 2026 | 11:52
  • 1365
  • 0
Ямал спря лайв от съблекалнята: Това не трябва да се вижда

По време на празненствата след спечелването на турнира за Суперкупата на Испания Ламин Ямал се беше включил на живо в Инстаграм от съблекалнята на Барселона. В един момент обаче нападателят на каталунците рязко спря стрийма.

Оказа се, че докато излъчва, на заден фон се вижда как резервният вратар Войчех Шчесни пуши цигара. “О, не, това не трябва да се вижда”, каза Ямал и на секундата прекрати излъчването.

Полският ветеран е известен със страстта си към цигарите, но пушенето в съблекалните е забранено.

Тимът на Ханзи Флик спечели срещу Реал Мадрид с 3:2 и защити трофея си от Суперкупата на Испания.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона спечели десет поредни победи за първи път от 2016 г.

Барселона спечели десет поредни победи за първи път от 2016 г.

  • 12 яну 2026 | 07:57
  • 3490
  • 0
Куртоа похвали представянето на Винисиус в Суперкупата

Куртоа похвали представянето на Винисиус в Суперкупата

  • 12 яну 2026 | 07:43
  • 2601
  • 0
Лапорта: Не се поколебахме, хареса ми играта

Лапорта: Не се поколебахме, хареса ми играта

  • 12 яну 2026 | 07:38
  • 2142
  • 0
Артета: Трябваше да намерим начин да доминираме

Артета: Трябваше да намерим начин да доминираме

  • 12 яну 2026 | 07:23
  • 1317
  • 0
Алонсо: Отборът показа характер

Алонсо: Отборът показа характер

  • 12 яну 2026 | 07:06
  • 4572
  • 15
Флик: Мачовете срещу Реал Мадрид винаги са невероятни

Флик: Мачовете срещу Реал Мадрид винаги са невероятни

  • 12 яну 2026 | 06:25
  • 7486
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

  • 12 яну 2026 | 09:51
  • 17221
  • 9
Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

  • 12 яну 2026 | 10:57
  • 11287
  • 18
Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

  • 12 яну 2026 | 10:55
  • 4838
  • 3
Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

  • 11 яну 2026 | 23:04
  • 78896
  • 1007
Ливърпул ще търси първа победа за 2026 г. срещу третодивизионния Барнзли

Ливърпул ще търси първа победа за 2026 г. срещу третодивизионния Барнзли

  • 12 яну 2026 | 08:07
  • 5738
  • 0
Балкан приема Миньор 2015 в търсене на поредна победа в непревземаемата си крепост

Балкан приема Миньор 2015 в търсене на поредна победа в непревземаемата си крепост

  • 12 яну 2026 | 07:14
  • 5359
  • 0