Селта отказа Жирона от Европа

Отборът на Селта победи с 2:1 тима на Жирона след обрат като гост в мач от 26-ия кръг на испанската Ла Лига. По този начин играчите от Виго се настаниха на шестото място с четири точки пред Еспаньол.

Те дори имат шанс да се борят за петото място, даващо право на участие в Лига Европа, след като по-рано през деня Бетис направи грешна стъпка след равенство 2:2 в андалусийското дерби срещу Севиля.

Севиля се справи с пасив от два гола и стигна до точка в градското дерби

Жирона пък изглежда, че се сбогува с надеждите за европейски излаз, след като изостана на цели десет пункта от днешния си съперник. Каталунците също така продължават да се оглеждат нервно зад рамо, тъй като вече водят с само шест точки пред тройката на дъното.

Домакините поведоха в резултата с гол на Владислав Ванат в 35-ата минута и успяха да се оттеглят на почивката с преднина.

През втората част обаче съперниците от Селта намериха път към изравняването и в 58-ата минута Феран Жутгла се разписа.

След още приблизително четвърт час игра гостите вкараха и второ попадение, след като Витор Рейш прати топката в собствената си мрежа.

Жирона можеше да изравни резултата в 79-ата минута, но Раду спаси удара на Унахи. В добавеното време на мача Унахи комбинира с Витор Рейш, който засече с глава, но не се реваншира за автогола си и неговият тим трябваше да се примири със загубата.

Ho hem intentat fins al final. pic.twitter.com/EqP2G4sAaB — Girona FC (@GironaFC) March 1, 2026

В следващия кръг Жирона гостува на новака Леванте (7.3), докато Селта приема вицешампиона Реал Мадрид (6.3).