Карик: Не бива да се главозамайваме от третото място

Манчестър Юнайтед продължи възхода си под ръковоството на Майкъл Карик, записвайки нов важен успех на сметката си. "Червените дяволи" победиха с 2:1 Кристъл Палас и с този успех се изкачиха до 3-тото място във временното класиране в Премиър лийг. Наставникът обаче предупреди, че тимът му не бива да се главозамайва от това. Той обаче похвали играчите си за показания характер и за обрата, който направиха в мача.

„Говорихме с момчетата на полувремето за позицията, в която се намираме, как да реагираме и да покажем индивидуалност и вяра. Футболът е труден понякога и тази лига е тежка, така че няма винаги всичко да върви по мед и масло. Но да се върнем по този начин и да обърнем мача в наша полза е най-голямото нещо, което вземам от днес“, заяви Карик.

Той похвали специално автора на победния гол Бенямин Шешко.

„Много съм щастлив за Бен. Той се подобри много и свиква с играта за този клуб. Желанието му за успех е огромно и е истинско удоволствие да се работи с него. Вкара фантастичен гол с глава, който ще му донесе много увереност“, допълни англичанинът.

Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

След това той сподели мнението си за изкачването на тима до 3-тото място в класирането.

„В момента това не означава кой знае колко. Хубаво е и искаме да продължим да прогресираме. Преодоляхме ранен гол и реагирахме правилно, но не трябва да се главозамайваме“, смята специалистът.

Добри думи имаше и за капитана Бруно Фернандеш, който отбеляза от дузпа.

„Той поема отговорност. Дийн Хендерсън е спасил много дузпи, така че беше добър дуел. Бруно винаги излиза напред в такива моменти, той не би направил нищо друго“, допълни Карик.

Накрая той похвали и отбора като цяло за представянето му в мача.

„Понякога в мачовете получаваш това второ дихание – изпитвал съм го като играч. Момчетата са хора и понякога не се получава, но днес го намерихме. Играхме наистина добър футбол“, завърши наставникът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages