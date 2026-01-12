Лапорта за жеста на Мбапе: Сигурно им е било много гадно

Президентът на Барселона Жоан Лапорта коментира призива на Килиан Мбапе футболистите на Реал Мадрид да не направят шпалир на играчите на “блаугранас” в неделя вечер. Нападателят на столичани беше в лошо настроение след поражението с 2:3 във финала и подкани своите съотборници да не уважават съперника.

“Изненадан съм от това, което Мбапе направи - заяви Лапорта пред RAC-1. - Истината е, че не видях този момент, но предполагам, че това са били много тежки моменти. Сигурно им е било много гадно и оттам е дошла тази реакция. Както при победа, така и при загуба, трябва да си великодушен и уважителен. Това е спорт и е редно да се поддържа нормално поведение. Смятам, че ние, при победата, бяхме великодушни и уважихме противниковия отбор. Затова не мога да го разбера.“

Ръководителят на Барса смяна, че след първото Ел Класико за сезона, завършило с победа за Реал Мадрид на „Бернабеу“, се е породило известно напрежение между двата състава. „Имаше по-различен заряд след мача от първенството и футболистите бяха леко настръхнали. Това е нещо, което може да се разбере“, добави шефът на “лос кулес”.

В заключение президентът на Барселона предположи, че жестът може да е породен от разочарованието от загубата и дори фактът, че каталунците са влезли в мача като фаворити, може да е изиграл роля: “Те са осъзнавали, че ние имаме по-големи шансове да спечелим този мач. После се увериха в това и на терена, а това в крайна сметка е гадно. Виждаш какво е положението...“.

Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона