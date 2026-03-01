Популярни
Вход / Регистрирай се
  3. Марсилия нокаутира Лион с късен гол в страхотно дерби на "Велодром"

  • 1 март 2026 | 23:49
С гол в добавеното Марсилия надделя над Лион с 3:2 в олимпийското дерби на Франция в среща от 24-ия кръг на Лига 1. Така с успеха на "Велодром" провансалци се доближиха на две точки от днешния си съперник и заплетоха интригата за топ 4.

Лионци пък пропуснаха златна възможност да се доближат на само пет точки от втория Ланс, който този уикенд сътвори поредния си гаф и направи равенство 1:1 срещу Страсбург.

Страсбург попречи на Ланс да настигне ПСЖ
Страсбург попречи на Ланс да настигне ПСЖ

"Хлапетата" са огромният губещ от срещата не само защото загубиха мача, но и цели два пъти водеха в резултата. Ендрик блесна с асистенция в 3-тата минута, помагайки на Корентен Толисо да открие резултата рано. Толисо вкара и втори гол непосредствено след почивката, но ВАР го отмени заради засада, което се оказа много важен мометн в двубоя, тъй като в 52-рата минута Игор Пайшао изравни.

Все пак Реми Имбер изведе отново гостите в 76-ата минута, а Ендрик блесна с втора асистенция, но само пет минути по-късно в 81-вата Пиер-Емерик Обамеянг отново възстанови равенството. Така нещата изглежда, че отиваха към зрелищно равенство, но първата минута на добавеното време Обамеянг се разписа за втори път и хвърли "Велодром" в екстаз.

Самото продължение първоначално трябваше да бъде само шест минути, но заради вълнението около гола, то се разду до цели девет и въпреки това Лион така и не успя да отговори на хвърлената ръкавица.

