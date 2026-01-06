Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Винисиус Жуниор се оплакал, че не му подават топката

Винисиус Жуниор се оплакал, че не му подават топката

  • 6 яну 2026 | 15:37
  • 194
  • 0

Крилото на Реал Мадрид Винисиус Жуниор се е оплакал на старши треньора на отбора Чаби Алонсо, че в двубоя срещу Бетис (5:1) през уикенда съотборниците му не му подават топката. Конкретно той е посочил младока Гонсало Гарсия, който вкара три гола.

"Те трябва да подават повече топката. Всички искат само да дриблират. Гонсало не трябва да ми подава винаги, но може да го направи поне един път", недоволствал Вини.

Бразилецът беше заменен през второто полувреме и беше освиркан от феновете на “Бернабеу”.

Челси приготви 160 млн. евро за Винисиус
Челси приготви 160 млн. евро за Винисиус
