Легенда на Реал М: Винисиус преживява това, което преживяха много други на “Бернабеу”

Аржентинската легенда Хорхе Валдано, който е бивш играч на Реал Мадрид между 1984 и 1987 г., после треньор на тима от 1994 до 1996 г., а след това и директор в клуба коментира разрива между публиката на “Бернабеу“ и Винисиус Жуниор. Бразилският нападател беше освиркан от мадридските фенове по време на мача срещу Севиля през изминалия уикенд.

„Винисиус ще разреши проблема с играта си“, убеден е Валдано в интервю за предаването „Fútbol en Movistar Plus+“.

“Той е в серия от мачове без гол и без тежестта, която имаше на терена, като това също допринася за недоволството на публиката. Щом обаче Вини си върне нивото, той ще си върне и аплодисментите“, оптимист е световният шампион от 1986 г.

Валдано обясни какво означава да играеш за Реал Мадрид и високите изисквания, които публиката на „Бернабеу“ винаги е имала към своите звезди през годините.

„Трябва да кажа, че това, което преживява Винисиус, го е преживяла половината футболна общност в клуба. „Бернабеу“ не е лесен стадион, когато нещата не се получават, а Винисиус сега страда от последствията“, анализира той.

Валдано си спомни: „Мен ме освиркваха дълго време на „Бернабеу“ и беше тежко“. Той предложи на Винисиус решение как да превърне освиркванията в аплодисменти: „В такива моменти трябва да запазиш хладнокръвие и да имаш смелостта да владееш топката, да я искаш постоянно и да не се криеш“.

„Ако не го правиш... не ставаш за Реал Мадрид“, отсече роденият в Кориентес специалист.

В предишни интервюта Валдано е критикувал бразилеца. “Във всеки мач се молим Винисиус да се сдържа, особено в жестовете“, отбеляза Валдано през 2023 г.

Бившият спортен директор на Реал Мадрид (2003-2009 г.) посочи по повод прекомерните жестове на Винисиус, че това поведение „не е добро нито за отбора, нито за Винисиус, нито за имиджа му“.

“Вярно е, но мисля, че историята със „Златната топка“ беше по-скоро изблик на недоволство от страна на Флорентино. Що се отнася до заплащането, ако поставиш друг на върха и му дадеш всичко, спадът в представянето му изглежда нормален. За Чаби Алонсо, ако нещата стоят така, както ги представя пресата, си прав, но всъщност не знаем истината. Може би използват Винисиус като изкупителна жертва”, каза още Валдано сега.

