Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Винисиус имаше последната дума в спора със Симеоне

Винисиус имаше последната дума в спора със Симеоне

  • 9 яну 2026 | 07:57
  • 2695
  • 0
Винисиус имаше последната дума в спора със Симеоне

Крилото на Реал Мадрид Винисиус Жуниор имаше последната дума в спора между него и треньора на Атлетико Мадрид Диего Симеоне. Бразилецът на няколко пъти бе провокиран от аржентинсике специалист с подхвърляния като "Флорентино ще те продаде" и "Чуй, публиката отново те освирква", двамата дори бяха на косъм от саморазправа. В крайна сметка обаче Вини имаше последната дума в спора, след като Реал спечели мача с 2:1 и се класира на финала за Суперкупата.

След края на напрегнатия двубой, все още афектиран от сблъсъка си със Симеоне, Винисиус видя публикация на известния журналист Фабрицио Романо. Постът в Инстаграм включваше видео от момента на смяната му и последвалата разправия. Бразилецът не се поколеба да остави коментар, с който да сложи край на спора си с аржентинския треньор, поне що се отнася до случилото се в Саудитска Арабия.

Винисиус използва момента, за да отправи язвителна забележка към Чоло, която очевидно е пазил от последния съдийски сигнал. „Загуби още един елиминационен сблъсък“, написа бразилецът, придружавайки думите си с четири емотикона с плачещи лица.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Челси продължава да кръжи около Фермин Лопес

Челси продължава да кръжи около Фермин Лопес

  • 9 яну 2026 | 07:33
  • 1109
  • 0
Жирона все повече напира за Тер Стеген

Жирона все повече напира за Тер Стеген

  • 9 яну 2026 | 07:09
  • 890
  • 0
Шлотербек вече е приоритет за Реал Мадрид

Шлотербек вече е приоритет за Реал Мадрид

  • 9 яну 2026 | 06:31
  • 2054
  • 0
Манчестър Юнайтед вади сериозна оферта за крило на РБ Лайпциг

Манчестър Юнайтед вади сериозна оферта за крило на РБ Лайпциг

  • 9 яну 2026 | 05:45
  • 3646
  • 1
Марио Балотели си намери нов клуб

Марио Балотели си намери нов клуб

  • 9 яну 2026 | 05:22
  • 3500
  • 0
Меси: По-странен съм, отколкото си мислите

Меси: По-странен съм, отколкото си мислите

  • 9 яну 2026 | 05:03
  • 3630
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

  • 8 яну 2026 | 23:57
  • 34502
  • 137
Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

  • 8 яну 2026 | 22:57
  • 39437
  • 121
ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

  • 8 яну 2026 | 22:08
  • 23609
  • 20
Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

  • 8 яну 2026 | 23:48
  • 15228
  • 19
Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 49093
  • 138
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 29698
  • 11