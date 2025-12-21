Освирканият Винисиус премахна профилната си снимка с екипа на Реал Мадрид

“Бернабеу” освирка Винисиус при смяната му в мача на Реал Мадрид срещу Севиля в събота вечер. И така, това, което изглеждаше като поредната обикновена вечер, престана да бъде такава. Това ще бъде повратен момент, може би точка на пречупване, анализира “Ас”. През последните седмици имаше няколко плахи освирквания, но въпросната вечер беше съвсем различно. Масово, оглушително. Очевидно. Когато Винисиус беше сменен, стадионът се обърна срещу него. Безкомпромисно. По пътя си към резервната скамейка, той не направи никакви жестове. Остана сериозен, почти сякаш не осъзнаваше какво се случва, макар това да беше невъзможно. Имаше освирквания. И те бяха безпрецедентни.

Прегръдка с Чаби Алонсо

Винисиус стигна до страничната линия без да реагира. В една спокойна версия, напълно противоположна на видяното в Ел Класико. От негова страна нямаше реакция (но имаше прегръдка с Алонсо). Той обаче стана свидетел на момент, който бележи „преди“ и „след“ в историята му с Реал Мадрид. Защото имаше някои плахи освирквания – срещу Манчестър Сити, срещу Селта или дори тази вечер при обявяването на съставите – но нито едно не беше толкова категорично. Толкова шумно.

Отношение, представяне...

Причините за недоволството са няколко. От една страна, болката от кадрите, на които се смее на резервната скамейка в Талавера след гола за 2:3. От друга, усещането, че не се раздава напълно по отношение на нагласата си. И на трето място, чисто спортното му представяне: той е в серия от 17 поредни мача без гол (за клуб и национален отбор). Всеки фен има своите аргументи, но тази вечер всички те се обединиха в един и същ жест: освиркване при смяната му. Безпрецедентен упрек към него. Това беше картината на вечерта... и на края на годината.

Смяна на профилната снимка

Малко след последния съдийски сигнал дойде и реакцията. Прибирайки се в съблекалнята, Винисиус премахна профилната си снимка в Инстаграм с фланелката на Реал Мадрид. Преди това на нея той държеше екипа. Замени я със своя снимка... с екипа на Бразилия. Всичко това се случи почти мигновено, след като публикува пост с капитанската лента и едно несъществуващо, но същевременно съществуващо послание: „...“. Три точки. Кратко, лаконично. Загадъчно. И следователно, отворено за тълкуване. Така се слага край на един епизод, който неизбежно обещава да има продължение. Винисиус е в центъра на бурята.

Междувременно той замина на почивка в Дубай, възползвайки се от паузата в първенството. Следващата среща на Реал Мадрид е на 4 януари срещу Бетис.

