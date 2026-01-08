Фразата, с която Симеоне ядоса Винисиус Жуниор

Диего Пабло Симеоне и Винисиус Жуниор безспорно са две от най-темпераментните фигури в мадридското дерби. Това си пролича още в началните минути на полуфинала за Суперкупата на Испания между Атлетико Мадрид и Реал Мадрид, когато аржентинецът и бразилецът си размениха остри реплики. По-късно - при смяната си - нападателят на „белите“ не се сдържа и се опита да стигне до сблъсък с треньора на „дюшекчиите“, което наложи намесата на четвъртия съдия.

Както коментира Пако Гонсалес по време на предаването „Tiempo de Juego“, кадър на Movistar Plus+ ясно показва как Чоло се обръща към играча на Реал Мадрид с думите: „Флорентино ще те изгони, запомни ми думите“. Той има предвид президента на "кралете" Флорентино Перес.

Секунди по-късно последваха нови реплики от Винисиус към Симеоне, което накара наставника отново да потърси реакция от четвъртия съдия.

С напредването на мача и наближаването на почивката двамата се съсредоточиха върху своите задачи – номер 7 на „белите“ върху играта, а треньорът – върху опитите да пробие защитата на Реал Мадрид, отбелязва “Марка”.

В 81-вата минута обаче напрежението отново ескалира. Винисиус Жуниор беше заменен, а Симеоне отново отправи упреци към бразилеца. В отговор Вини му даде знак, че ще се разберат след края на мача. В крайна сметка и двамата получиха жълти картони за всичко това, но последен се смя бразилецът, тъй като неговият тим спечели с 2:1 и ще играе финал срещу Барселона в неделя.

El Cholo Simeone es un payaso, literalmente vive de su show. Aquí calentando a Vinicius Jr, hasta Xabi Alonso fue a defenderlo. pic.twitter.com/CpZ3rLmVAA — MT2 (@madrid_total2) January 8, 2026