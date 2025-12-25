Легенда на испанския футбол: Винисиус не заслужава такава заплата

Преговорите между Винисиус и ръководството на Реал Мадрид за удължаване на договора са в задънена улица. При сегашното положение, все по-вероятно е един от ключовите играчи да напусне "Сантиаго Бернабеу", тъй като нито една от страните не показва намерение да отстъпи. Бразилският футболист настоява за заплата от 30 милиона евро на сезон, докато клубът му предлага около 20 милиона, което е близо до настоящите му възнаграждения. Поради голямата разлика в изискванията, споразумение не се очертава.

Сантяго Канисарес, бивш вратар на "кралския клуб", смята, че нито Вини, нито много други играчи на Реал, не заслужават заплатите, които им се изплащат в момента.

Неговата заплата, съдейки по това, което показва на терена, не отговаря на цифрите, които се договарят. Но също така, и други играчи на Реал на терена не изкарват парите, които клубът им плаща.

Изглежда, че и публиката в Мадрид е изгубила търпение към Вини. Това се видя по време на мача срещу Севиля, когато феновете го освиркаха при излизането му от игра. Тази реакция със сигурност е засегнала 25-годишния нападател, който е наясно, че трябва да покаже значително по-добри игри и че статутът му в Мадрид не е за завиждане.

През този сезон Винисиус е в сянката на Килиан Мбапе. В 30 изиграни мача той е записал скромен резултат от шест гола и девет асистенции. За играч, който миналия сезон беше смятан за един от най-добрите в света, това е твърде малко, а за Реал е ясен сигнал, че в преговорите не трябва да отстъпва.

Сантяго Канисарес, роден в Мадрид, е преминал през всички младежки категории на Реал. Въпреки че в началото не е получил шанс в първия отбор, пътят му, през Елче, Мерида и Селта, го връща в Мадрид през 1994 година. Все пак, за четири години той записва само 55 участия. Истинска слава придобива във Валенсия, чиято фланелка носи цели 413 пъти, превръщайки се в клубна легенда и член на едно от най-успешните поколения в историята му. За националния отбор на Испания е играл 46 пъти.

