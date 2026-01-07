Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Белингам: Искаме отново да видим Винисиус в най-добрата му светлина

Белингам: Искаме отново да видим Винисиус в най-добрата му светлина

  • 7 яну 2026 | 21:57
  • 510
  • 0
Белингам: Искаме отново да видим Винисиус в най-добрата му светлина

Халфът на Реал Мадрид Джуд Белингам коментира формата на своя съотборник Винисиус Жуниор. Според английския национал, дори когато не бележи, бразилецът има своя принос за представянето на отбора.

"Той не е отбелязал гол в 17 мача от октомври. Бихте ли предпочели да го насърчите или да го оставите на мира, за да не му напомняте, че преминава през труден период? Как точно бихте се справили с това? Той е под голям натиск, но е голям актив за отбора. Може да има някои проблеми пред вратата, но аз виждам енергичен и креативен футболист, който създава положения от нищото”, сподели Белингам.

“Статистиката на головете не разказва цялата история за него. Искаме той да бъде отново най-добрата версия на Винисиус. Когато е в най-добрата си форма, той е много опасен. Трябва да го подкрепим и ще бъде както преди", каза още Белингам на пресконференция преди мача срещу Атлетико Мадрид в полуфинала за Суперкупаta на Испания. Двубоят между двата отбора е в четвъртък.

Наскоро Винисиус се оплака, че неговите съотборници не му подават достатъчно, а треньорът на "белите" Чаби Алонсо защити бразилския национал.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

В Байерн се надяват Томас Мюлер да се завърне в клуба

В Байерн се надяват Томас Мюлер да се завърне в клуба

  • 7 яну 2026 | 19:40
  • 2260
  • 1
Коке: Имаме ясен план за Реал Мадрид

Коке: Имаме ясен план за Реал Мадрид

  • 7 яну 2026 | 19:04
  • 1214
  • 1
Галатасарай се опитва да направи с Бернардо Силва това, което стори със Сане

Галатасарай се опитва да направи с Бернардо Силва това, което стори със Сане

  • 7 яну 2026 | 19:04
  • 1675
  • 0
Екитике с първа награда в Ливърпул

Екитике с първа награда в Ливърпул

  • 7 яну 2026 | 18:24
  • 1596
  • 0
Де Бройне може да напусне Наполи през януари

Де Бройне може да напусне Наполи през януари

  • 7 яну 2026 | 18:10
  • 3827
  • 2
Отказал да играе за България ще бъде новият нападател на Лацио

Отказал да играе за България ще бъде новият нападател на Лацио

  • 7 яну 2026 | 17:57
  • 27680
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Барселона 5:0 Атлетик Билбао, втори гол на Рафиня

Барселона 5:0 Атлетик Билбао, втори гол на Рафиня

  • 7 яну 2026 | 22:39
  • 9692
  • 27
Добра позиция за Алберт Попов след първия манш в Мадона ди Кампильо

Добра позиция за Алберт Попов след първия манш в Мадона ди Кампильо

  • 7 яну 2026 | 20:27
  • 10051
  • 2
Ман Сити 1:0 Брайтън, греда за домакините

Ман Сити 1:0 Брайтън, греда за домакините

  • 7 яну 2026 | 21:30
  • 2468
  • 8
Бърнли 1:0 Ман Юнайтед, отмениха гол на Лисандро Мартинес

Бърнли 1:0 Ман Юнайтед, отмениха гол на Лисандро Мартинес

  • 7 яну 2026 | 22:14
  • 2031
  • 3
Парма 0:1 Интер, ВАР призна гол на "нерадзурите"

Парма 0:1 Интер, ВАР призна гол на "нерадзурите"

  • 7 яну 2026 | 21:52
  • 2173
  • 2
Ботев (Враца) взе футболисти от ЦСКА

Ботев (Враца) взе футболисти от ЦСКА

  • 7 яну 2026 | 18:31
  • 18587
  • 8