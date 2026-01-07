Белингам: Искаме отново да видим Винисиус в най-добрата му светлина

Халфът на Реал Мадрид Джуд Белингам коментира формата на своя съотборник Винисиус Жуниор. Според английския национал, дори когато не бележи, бразилецът има своя принос за представянето на отбора.

"Той не е отбелязал гол в 17 мача от октомври. Бихте ли предпочели да го насърчите или да го оставите на мира, за да не му напомняте, че преминава през труден период? Как точно бихте се справили с това? Той е под голям натиск, но е голям актив за отбора. Може да има някои проблеми пред вратата, но аз виждам енергичен и креативен футболист, който създава положения от нищото”, сподели Белингам.

🚨 Jude Bellingham: "Vini is an ELECTRIC player. 0 goals in his last 17 games? That doesn't tell the whole story. He always provides playmaking, assists, creates danger, we need to help him." pic.twitter.com/HoAuOATMEw — Madrid Zone (@theMadridZone) January 7, 2026

“Статистиката на головете не разказва цялата история за него. Искаме той да бъде отново най-добрата версия на Винисиус. Когато е в най-добрата си форма, той е много опасен. Трябва да го подкрепим и ще бъде както преди", каза още Белингам на пресконференция преди мача срещу Атлетико Мадрид в полуфинала за Суперкупаta на Испания. Двубоят между двата отбора е в четвъртък.

Наскоро Винисиус се оплака, че неговите съотборници не му подават достатъчно, а треньорът на "белите" Чаби Алонсо защити бразилския национал.

Снимки: Imago