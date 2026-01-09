Винисиус е започнал първи да провокира Симеоне, Атлетико Мадрид излезе с гневен статус

Конфликтът между звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор и наставника на Атлетико Мадрид Диего Симеоне по време на вчерашното дерби продължава да е основна тема в испанските медии. Двамата влязоха в сериозна конфронтация по време на снощния сблъсък за Суперкупата на Испания, включително и след смяната на бразилеца, като получиха и жълти картони.
Фразата, с която Симеоне ядоса Винисиус Жуниор
Добре известни станаха фразите, които аржентинският треньор на Атлети казва на Винисиус: "Флорентино ще те продаде" и "Чуй, публиката отново те освирква”.
Испанските медии, включително “Марка”, обаче извадиха кадри, които показват ново развитие на сюжета. Всъщност първо Винисиус отправя подигравателни реплики към пейката на Атлетико.
Всичко започва, когато “дюшекчиите” имат претенции за дузпа през първото полувреме в 40-ата минута след блокиран удар на Хулиан Алварес в тялото на Антонио Рюдигер в наказателното поле на Реал.
Виждайки как от пейката на Атлетико протестират, Винисиус се обръща към тях с явно подигравателно отношение: „Да, да, ще ви свирят дузпа“. Фраза, която е чута от Чоло Симеоне, който казва на бразилеца да си гледа играта. Винисиус пък продължава да провокира и отговаря на аржентинеца: „Спокойно, сега ще ти свирят дузпа“. Тогава вече идват и ответната реплики на наставника на “рохибланкос”, в която е намесено името и на Флорентино Перес.
Впоследствие конфликта между двамата продължи и след смяната на футболиста в края на втората част, като тогава те пак се заядоха един с друг, а Симеоне казва на бразилеца да чуе освиркващите го фенове.
По този повод от Атлетико Мадрид излязоха със статус относно случката, като логично защитават треньора си.
“Любопитно е колко време някои хора прекарват в анализиране на реакцията... и колко малко време отделят на изясняване на провокацията, която я предизвиква. Modus operandi (б.ред. - от латински език, начин и маниер на действие и/или поведение), да, това е класика”, пишат от Атлетико.
Винисиус пък не пропусна да се подиграе на Симеоне в социалните мрежи след двубоя.
Снимки: Imago