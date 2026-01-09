Винисиус е започнал първи да провокира Симеоне, Атлетико Мадрид излезе с гневен статус

Конфликтът между звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор и наставника на Атлетико Мадрид Диего Симеоне по време на вчерашното дерби продължава да е основна тема в испанските медии. Двамата влязоха в сериозна конфронтация по време на снощния сблъсък за Суперкупата на Испания, включително и след смяната на бразилеца, като получиха и жълти картони.

Фразата, с която Симеоне ядоса Винисиус Жуниор

Добре известни станаха фразите, които аржентинският треньор на Атлети казва на Винисиус: "Флорентино ще те продаде" и "Чуй, публиката отново те освирква”.

🧐 El desprecio de Vinicius que denuncian en el Atlético como origen del lío



🎙️ Isaac Suárez te desvela los detalles pic.twitter.com/teF7HiwPyB — MARCA (@marca) January 9, 2026

Испанските медии, включително “Марка”, обаче извадиха кадри, които показват ново развитие на сюжета. Всъщност първо Винисиус отправя подигравателни реплики към пейката на Атлетико.

Всичко започва, когато “дюшекчиите” имат претенции за дузпа през първото полувреме в 40-ата минута след блокиран удар на Хулиан Алварес в тялото на Антонио Рюдигер в наказателното поле на Реал.

🚨 JUST IN: The Atlético Madrid dressing room claims that there was provocation from Vinícius before Diego Simeone’s reaction, and that the Real Madrid player mocked the Atleti bench when he appealed for a possible penalty.



A gesture that Cholo noticed, after which he warned… pic.twitter.com/8bk9vyVhOm — Atletico Universe (@atletiuniverse) January 9, 2026

Виждайки как от пейката на Атлетико протестират, Винисиус се обръща към тях с явно подигравателно отношение: „Да, да, ще ви свирят дузпа“. Фраза, която е чута от Чоло Симеоне, който казва на бразилеца да си гледа играта. Винисиус пък продължава да провокира и отговаря на аржентинеца: „Спокойно, сега ще ти свирят дузпа“. Тогава вече идват и ответната реплики на наставника на “рохибланкос”, в която е намесено името и на Флорентино Перес.

Впоследствие конфликта между двамата продължи и след смяната на футболиста в края на втората част, като тогава те пак се заядоха един с друг, а Симеоне казва на бразилеца да чуе освиркващите го фенове.

🚨 Intrahistoria del pique entre Simeone y Vinicius | Informa @Tala_Radio



‼️ El Cholo responde a un desprecio de Vinicius a miembros de su banquillo y posteriormente al propio entrenador argentino



👉 Todo ocurre tras una jugada en la que piden penalti por mano de Rüdiger



[1/2] pic.twitter.com/V3DsAjILDt — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 9, 2026

По този повод от Атлетико Мадрид излязоха със статус относно случката, като логично защитават треньора си.

“Любопитно е колко време някои хора прекарват в анализиране на реакцията... и колко малко време отделят на изясняване на провокацията, която я предизвиква. Modus operandi (б.ред. - от латински език, начин и маниер на действие и/или поведение), да, това е класика”, пишат от Атлетико.

Es curioso cuánto tiempo dedican algunos a analizar una reacción… y qué poco a aclarar la provocación que la origina.



El 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖, sí que es un clásico. — Atlético de Madrid (@Atleti) January 9, 2026

Винисиус пък не пропусна да се подиграе на Симеоне в социалните мрежи след двубоя.

