  Байерн официално преотстъпи вратар на Саутхамптън

Байерн официално преотстъпи вратар на Саутхамптън

  • 8 яну 2026 | 14:02
  • 391
  • 0
Байерн официално преотстъпи вратар на Саутхамптън

Вратарят Даниел Перец официално премина под наем от Байерн (Мюнхен) в Саутхамптън, съобщават двата клуба.

25-годишният страж се присъединява към отбора от втора дивизия на Англия до края на сезона. Той изкара първата половина на сезона под наем в Хамбургер ШФ, но контрактът беше прекратен предсрочно, тъй като израелецът не успя да се пребори за титулярно място и изигра само два мача за новаците в Бундеслигата - и за Купата на Германия.

Според информациите Саутхамптън ще плати на Байерн около 400 000 евро за наема на Перец до края на сезона. Освен това ще има и опция за постоянното му закупуване за 8 млн евро.

"Много съм развълнуван да се присъединя към Саутхамптън. Това е страхотен клуб в силно първенство и нямам търпение да започна. Искам да помогна на отбора да се завърне във Висшата лига. Това е трудна цел, но е реалистична. Все още има много мачове", коментира Перец.

