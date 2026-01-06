Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Байерн е започнал преговори с Хари Кейн

Байерн е започнал преговори с Хари Кейн

  • 6 яну 2026 | 18:48
  • 848
  • 0

Байерн (Мюнхен) е започнал преговори с нападателя Хари Кейн относно удължаване на договора помежду им, съобщи журналистът Флориан Плетенберг в социалната платформа X.

Страните са ангажирани да продължат партньорството си въпреки слуховете за евентуално напускане на играча. Преговорите са в напреднал етап и се очаква нов договор да бъде подписан до 2029 г. Клубът също така продължава да следи трансферния пазар за нови нападатели, с които да подсили състава си.

Кейн се присъедини към Байерн през 2023 г. от Тотнъм. През това време той е участвал в 121 мача, отбелязвайки 115 гола и давайки 29 асистенции. Настоящият договор на капитана на Англия с германския шампион е до 2027 г.

Снимки: Gettyimages

