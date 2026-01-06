Байерн е започнал преговори с Хари Кейн

Байерн (Мюнхен) е започнал преговори с нападателя Хари Кейн относно удължаване на договора помежду им, съобщи журналистът Флориан Плетенберг в социалната платформа X.

Страните са ангажирани да продължат партньорството си въпреки слуховете за евентуално напускане на играча. Преговорите са в напреднал етап и се очаква нов договор да бъде подписан до 2029 г. Клубът също така продължава да следи трансферния пазар за нови нападатели, с които да подсили състава си.

🚨⏳ FC Bayern are 100 % planning to extend Harry #Kane’s contract until 2028 or 2029.



Kane himself is also keen to extend. Initial talks have already taken place and the process could move quickly.



Despite this, Eberl/Freund are still monitoring the striker market so they are… pic.twitter.com/a6aKgiGvwQ — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 5, 2026

Кейн се присъедини към Байерн през 2023 г. от Тотнъм. През това време той е участвал в 121 мача, отбелязвайки 115 гола и давайки 29 асистенции. Настоящият договор на капитана на Англия с германския шампион е до 2027 г.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages